Brexit : les dirigeants de l'Union européenne approuvent l'accord de divorce avec le Royaume-Uni

C'est une page historique qui se tourne. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont approuvé, ce dimanche, l'accord de divorce avec le Royaume-Uni lors d'un sommet européen à Bruxelles. "Le Conseil européen approuve l'accord de retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique", écrivent les 27 membres dans les conclusions du sommet. Le Royaume-Uni est le premier pays à sortir du cercle européen.

"Une tragédie" pour le président de la commission européenne

Les dirigeants des 27 pays de l'Union ont aussi approuvé la déclaration ébauchant la relation post-Brexit avec le Royaume-Uni. "C'est un moment grave pour l'Union Européenne", a estimé Emmanuel Macron, pour qui l'Union "a besoin d'une refondation". "Cela montre que l'Union Européenne a une part de fragilité" et "est perfectible". Pour le Président français, les futures relations avec Londres "restent à définir (...) Il est clair que le Royaume-Uni continuera à avoir un rôle important, qui pourra évoluer". De son côté, le président de la commission européenne, Jean-Claude Junker a exprimé ses regrets : "Voir le Royaume-Uni quitter l'Union Européenne n'est pas un moment de jubilation ni de célébration, c'est un moment triste et c'est une tragédie".

Ce traité de retrait inédit, négocié pendant 17 mois dans la douleur entre Londres et Bruxelles, devra encore passer l'épreuve de la ratification du Parlement européen et surtout celle du parlement britannique avant d'entrer en vigueur. Les 27 pays membres écrivent dans la déclaration politique approuvée dimanche que : "Londres et l'Union européenne vont tenter de nouer la relation la plus proche possible après le Brexit".