Brexit : les ports britanniques se préparent "au pire" sur le trafic transmanche avec la Normandie

A quatre mois du Brexit, l'inquiétude est forte des deux côtés de la Manche. Politiquement, aucun accord n'a été trouvé et économiquement - l'incertitude aidant - tout reste à faire. Autant dire qu'un délai supplémentaire semble plus que nécessaire pour réussir la transition.

Normandie, France

"On prend la douche tout de suite ou on attend pour se préparer ?" résume devant les médias anglais, avec un certain sens de la formule, le président de Région Hervé Morin. La Normandie qui est à l'origine d'une réunion à la Résidence de France à Londres entre ports britanniques et normands pour tenter de faire évoluer une situation au point mort.

Hervé Morin, président de la Région Normandie (deuxième en partant de la gauche) © Radio France - Philippe Thomas

Le Brexit, à moins d'un deuxième référendum comme le suggère l'ancien premier ministre britannique Tony Blair, est de toute façon inéluctable. Mais quelle sera la situation au 30 mars prochain ? En effet, rien n'est encore acté. Et les partisans d'un Brexit dur peuvent toujours l'emporter, ou obtenir une situation de blocage, avec une application stricte à cette date. D'autres parlementaires espèrent obtenir un délai, jusqu'au 31 décembre 2020 pour définir les règles de l'accord. "On se prépare au scénario du pire, c'est-à-dire une absence d'accord. Ca fait un an qu'on attend plus de clarté" prévient Mike Sellers à la tête du port de Portsmouth. Tout en précisant, comme le font ses homologues de Poole et Newhaven qu'ils sont soumis à une certaine confidentialité sur les discussions avec le gouvernement britannique. Pour certains, les professionnels tenteraient de négocier une période de transition plus longue allant jusqu'à quatre ans. On n'en saura pas plus.

Pour les ports normands gérés par la Région, le surcoût est de trente millions d'euros

Le repli sur soi, loin de faire des économies, a un coût pour l'heure "de l'ordre de trente millions d'euros" évalue Hervé Morin. Et ce sera la même chose de l'autre côté de la Manche. Parce qu'il va falloir rétablir des frontières avec des contrôles sanitaires et phytosanitaires, sans oublier les bâtiments qui vont avec. Et d'après le président de région, le Ministère de l'agriculture n'a pas encore dégagé les fonds nécessaires à l'embauche de fonctionnaires.

Un ferry qui se vide, c'est aussi 3 kilomètres de camions qu'il va falloir stocker avant de les laisser partir (ou entrer). Mais les ports n'ont pas la place pour le faire, il va donc falloir obtenir une dérogation de l'Union Européenne, mais là aussi sur ce point, rien n'est encore prêt. Quant aux chauffeurs britanniques et français, rien ne dit qu'ils pourront continuer à rouler sitôt passés la frontière, faute d'accord sur les permis (seuls 5% du trafic pourraient être assuré en l'état actuel). Si rien ne bouge, il faudra alors le plus souvent changer de chauffeur arrivé dans le port. Un vrai casse-tête.

Réunion de travail à la Résidence de France à Londres © Radio France - Philippe Thomas

Enfin, si les grandes entreprises sont armées pour affronter le Brexit, le défi est beaucoup plus important à relever pour les PME normandes "qui prennent le ferry comme on prend le bus" résume-t-on du côté français. Sauf que bientôt la Grande-Bretagne va devenir un pays tiers avec retour des taxes et des modalités douanières. L'inquiétude commence à se faire ressentir chez certaines petites et moyennes entreprises à l'approche de la date fatidique.

En attendant, Normands et Britanniques ont promis de se revoir le 22 janvier (avec peut-être la Brittany Ferries cette fois-ci), toujours à la Résidence de France à Londres. D'ici là, les responsables des ports britanniques auront retrouvé leur liberté de parole et un accord aura peut-être été trouvé. Avec, tout le monde l'espère ici, du temps pour appliquer une sortie de l'Europe décidément bien difficile à mettre en place.