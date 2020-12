Brexit : "Nous aiderons nos pêcheurs normands" affirme Stéphanie Yon-Courtin, députée européenne

La présidente de la commission européenne, Ursula von der Leyen, et le Premier ministre britannique, Boris Johnson, ont partagé un dîner ce mercredi 9 décembre 2020 à Bruxelles. Au menu : les négociations sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne qui sera effective dans trois semaines, le 31 décembre prochain. Une fois encore, l'entrevue est un échec. Aucun accord n'a été trouvé. La perspective d'un "no deal" tient plus que jamais la corde. Stéphanie Yon-Courtin, députée européenne (Renaissance) et conseillère départementale du Calvados, était l'invité de France Bleu Normandie Matin pour évoquer la situation.

"On a toujours trois points de blocage majeurs et notamment la pêche, a précisé l'élue normande au Parlement européen. Mais la situation est claire. Dimanche, il y aura ou pas un accord. Les négociations continuent. Il faut être réaliste, ni optimiste, ni pessimiste."

L'avenir de la pêche normande en question

Sauf que la perspective qu'il n'y ait pas d'accord serait une catastrophe pour les pêcheurs français et normands en particulier. "C'est le mandat très clairement confié à Michel Barnier (le négociateur en chef de l'UE) pour négocier, jusqu'à dimanche, et faire en sorte que nos pêcheurs normands puissent continuer d'aller pêcher dans les eaux britanniques. C'est plus de 50% et parfois même 80% de leur capture. Mais de toute façon, s'il n'y a pas d'accès possibles pour leurs bateaux, les Britanniques ne pourront pas accéder au marché européen pour écouler leur marchandise."

"Je le redis on fera en sorte d'aider surtout nos pêcheurs"

Si le "no deal" se confirme, Stéphanie Yon-Courtin, par ailleurs membre de la commission pêche à Strasbourg, reconnaît que "ça sera compliqué pour nos pêcheurs, dans un premier temps. Mais cela n'exclu pas d'en rediscuter ensuite avec les Britanniques. On est en train d'évaluer ce scénario, déjà pris en compte et anticipé par l'union européenne, avec des mesures de contingences pour fluidifier les contrôles au 1er janvier 2021 aux frontières européennes."

"On a aussi voté un Fonds Brexit de 5 milliards d'euros. La commission européenne doit commencer aujourd'hui et demain, à l'occasion du sommet européens des chefs d'Etat et de gouvernement, à préciser quels sont les secteurs qui bénéficieraient de ce Fonds et notamment la pêche, les transports routiers, la sécurité aérienne..."