Brexit : un accord commercial trouvé pour la sortie du Royaume-Uni du marché unique européen

Le Royaume-Uni et l'Union européenne sont arrivés ce jeudi, à l'issue d'âpres négociations, à un accord de libre-échange post-Brexit, permettant in extremis d'éviter un "no deal" potentiellement dévastateur.

Voilà, c'est fini. "The clock is no longer ticking", a déclaré Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union européenne. Les négociations post-Brexit ont finalement abouti à un accord commercial de 2 000 pages, ce jeudi. "Ce moment marque l'aboutissement d'un long voyage", a annoncé Ursula von der Leyen dans une conférence de presse. "Je pense que nous sommes parvenus à un bon accord" estime la présidente de la Commission européenne. "Avec de tels enjeux pour tant de monde, c'était un accord pour lequel il fallait se battre" et qui "protégera les intérêts européens". Selon elle cet accord "est je le crois aussi dans l'intérêt du Royaume-Uni", "un ami de longue date". La coopération avec le Royaume-Uni se poursuivra dans tous les domaines, selon elle. "Je ressent de la satisfaction et du soulagement".

Formellement, le Royaume-Uni a quitté l'Union Européenne le 31 janvier dernier mais depuis, une période de transition durant laquelle il reste soumis aux règles européennes (et donc aux accords commerciaux) a commencé. Cette période transitoire court jusqu'au 31 décembre 23h00 GMT, date à laquelle le Royaume-Uni aura définitivement abandonné le marché unique. Il était donc urgent de trouver un accord, à sept jours de la rupture définitive.

Les Etats membres de l'UE devraient maintenant approuver une procédure d'application provisoire de cet accord commercial, afin qu'il soit mis en place à partir du 1er janvier, car le Parlement européen n'aura pas le temps de le ratifier d'ici là. Les Etats membres ont d'ailleurs commencé mercredi après-midi à lancer le processus lors de "discussions informelles", ont indiqué des sources européennes.

Faute d'accord, les échanges entre l'UE et Londres se seraient fait selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), synonymes de droits de douane, de quotas, ainsi que de formalités administratives susceptibles d'entraîner des embouteillages monstres et des retards de livraison. Un scénario que voulait à tout prix éviter le Royaume-Uni, déjà malmené par une variante plus virulente du coronavirus qui l'a isolé du reste du monde.

Au cœur des négociations : la pêche

L'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques restait l'ultime point d'achoppement des discussions entre la présidente de la Commission européenne, Ursula von der

Leyen et le Premier ministre britannique Boris Johnson. Malgré son faible poids économique, la pêche revêt une importance politique et sociale pour plusieurs Etat membres, dont la France, les Pays-Bas, le Danemark ou l'Irlande. Mais le Royaume-Uni en a fait le symbole de sa souveraineté retrouvée après le divorce.

Les tractations se concentraient donc sur le partage des quelque 650 millions d'euros de produits pêchés chaque année par l'UE dans les eaux britanniques et la durée de la période d'adaptation pour les pêcheurs européens.

L'UE avait déjà rejeté cette semaine une offre jugée inacceptable de Londres, lui proposant de renoncer à 35% des espèces pêchées en haute mer, mais à 60% de ses prises en incluant les espèces pélagiques, le tout sur une période de transition de 3 ans. Bruxelles avait proposé quelques jours plus tôt de renoncer à environ 25% de ces 650 millions à l'issue d'une période de six ans.