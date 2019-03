Brexit : une Anglaise du Poitou a "honte" de son pays et demande un nouveau référendum

Montmorillon, France

Ce n'est plus un nuage de lait mais un cumulonimbus qui s'impose tant le thé de Lizzie Stewart s'annonce amer. Installée depuis 13 ans dans le Poitou, un drapeau européen planté dans son jardin, cette Britannique anti-Brexit confie avoir "honte" de son pays et "peur" pour l'avenir. Car à l'approche du 29 mars, date fatidique de sortie de l'UE, les députés du Parlement de Westminster n'ont toujours pas ratifié l'accord négocié par la Première ministre Theresa May.

"Oh my gosh ! Je suis fâchée, je suis en colère, je suis triste, je suis frustrée"

Comme dans le célèbre poème de Louise Labé, à la seule différence qu'ici il est question de divorce et non d'amour, Lizzie Stewart prend un ascenseur émotionnel tous les jours en écoutant les dernières nouvelles du Brexit diffusées par la télévision publique britannique. "C'est difficile parce que si on regarde la BBC, on ne dort pas bien après", raconte cette critique littéraire à la retraite, locataire d'une petite maison dans le village de Montmorillon.

"J'ai peur pour mon pays, j'ai peur pour l'Europe avec la montée de l'extrême-droite au Royaume-Uni, en France, en Italie, il y a Trump aux Etats-Unis, et en ce moment avec le Brexit, il y a une explosion du racisme en Angleterre"

"Les politiciens britanniques votent contre l'Europe mais ils ne connaissent rien à l'Europe"

Entre une enfance dans la banlieue de Manchester, un père pilote à la Royal Air Force, vétéran de la Bataille d'Angleterre, Lizzie Stewart a grandi dans une famille où l'Europe n'était pas un gros mot. Devenue spécialiste de Roland Barthes, la critique de théâtre rappelle "qu'après la guerre, l'Europe a apporté la paix".

"Au XVIIIe siècle, l'Angleterre était un modèle de tolérance et de liberté, et maintenant cette image est très abîmée et je pense que ce sera impossible de la réparer, c'est cassée"

Lizzie Stewart aurait aimé manifester ce weekend à Londres en faveur d'un nouveau référendum. Alors que le gouvernement britannique demande à Bruxelles un report de la date de sortie de l'UE jusqu'en juin, la retraitée de Montmorillon demande un sursis plus long "pour avoir le temps d'organiser un deuxième référendum, nous avons besoin de redemander au peuple de se prononcer sur le Brexit."

"Nous sommes mieux ensemble, le Royaume-Uni avec l'Union européenne plutôt que tout seul, comme un petit bateau dans la mer"

En attendant la décision du Conseil européen, Lizzie Stewart croise les doigts. En cas de no deal, un Brexit dur (sortie sans accord), la Britannique ne sait pas si elle conservera sa couverture santé ou sa pension de retraite. Elle se dit prête à déchirer son passeport anglais. Seul réconfort, le titre de séjour qu'elle est allée récupérer à la sous-préfecture de Montmorillon, avec les cheveux gris teints en bleu, couleur du drapeau européen.