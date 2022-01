Brigitte Barèges retrouve ses administrés lors de ses vœux aux Montalbanais

Pas de buffet ni de verre de l'amitié, mais une cérémonie quand même. Ce lundi soir, à l'espace Eurythmie de Montauban, la maire Brigitte Barèges célébrait ses vœux pour la nouvelle année devant 400 spectateurs : des élus de la ville, de l'agglo et des habitants. Un retour sur le devant la scène pour Brigitte Barèges, définitivement blanchie dans un dossier de détournement de fonds publics.

Sous les applaudissements, la maire rentre sur scène, micro à la main. Sa prise de parole est brève, quatre minutes top chrono. Elle remercie les agents et les élus qui ont mené au bout ses projets en 2021. Brigitte Barèges assure "avoir la pêche" pour en mener d'autres d'ici la fin du mandat, comme la rénovation de Sapiac. "Vous m'avez manqué" souffle-t-elle au public, avant de recevoir une vague d'applaudissement.

S'en suit une longue vidéo de 30 minutes. On revient sur les actions menées en 2021 et sur celles prévues en 2022 : l'aménagement de la place Roosvelt, la rénovation du toit d'une église, l'installation de nouvelles caméras de vidéosurveillance.

"Je suis bien contente qu'elle soit revenue"

Les démêlés judicaires de Brigitte Barèges n'ont pas tâché son image à l'entrée de la salle. "Je suis bien contente qu'elle soit revenue, confie Danielle. Depuis qu'elle est là, elle quand même fait beaucoup de choses." "C'est une figure, ça fait longtemps qu'elle est en place et puis c'est une petite revanche", poursuit Christian. "Tout le monde a ses problèmes et puis elle a été blanchie" rappelle Annie et Maryline.