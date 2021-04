Régionales dans le Grand Est : Brigitte Klinkert, ministre déléguée à l'insertion, est candidate

"Je suis une femme d'aucun parti, d'aucune étiquette" affirme aujourd'hui Brigitte Klinkert qui a pourtant démarré sa carrière politique à l'UDF, puis chez les Républicains qu'elle a quittés peu de temps avant d'entrer au gouvernement en juillet 2020. L'actuelle ministre déléguée à l'insertion, ancienne présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, annonce officiellement ce vendredi sa candidature aux élections régionales de juin 2021.

Brigitte Klinkert met en avant une liste de rassemblement, d'union avec des personnes issues de la droite à la gauche, en passant par le centre, la majorité présidentielle et la société civile. Ça rappelle beaucoup La République en Marche, mais sans en avoir le logo.

La région va mal - Brigitte Klinkert, candidate aux élections régionales dans le Grand Est

Si l'Alsacienne, âgée de 64 ans, a décidé de monter au charbon c'est parce que, dit-elle, "la région va mal et les élus de la majorité", comprenez le sortant et rival Jean Rottner, "ont rajouté de la centralisation à la centralisation, de l'éloignement à l'éloignement". Entre ce qu'elle appelle "le statu quo et la démagogie", Brigitte Klinkert veut incarner "une autre voie, celle d'un vrai changement, d'un choc de décentralisation."