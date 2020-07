L'Alsacienne Brigitte Klinkert nommée ministre déléguée chargée de l'insertion

L'Alsace a désormais deux représentantes au gouvernement. La présidente du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert est nommée ce lundi 6 juillet ministre délégué en charge de l'insertion auprès du ministre du travail. La liste des membres de ce gouvernement dirigé par Jean Castex, a été dévoilée ce lundi. La Mulhousienne Roxana Maracineanu reste aux Sports, mais son portefeuille est rattaché à l'Education nationale. Les noms des secrétaires d'Etat seront connus dans les prochaines semaines.

Il n'y a pas plus belle mission que de servir son pays" - Brigitte Klinkert

Brigitte Klinkert parle d'un "immense honneur" au micro de France Bleu Alsace. "A mon sens, il n'y a pas plus belle mission que de servir son pays et c'est avec beaucoup d'humilité que j'aborde cette nouvelle responsabilité. J'y vois un signe de considération du président de la République envers l'Alsace. Et je suis fière de représenter notre belle Alsace".

Brigitte Klinkert sera chargée de l'insertion, "un domaine dans lequel le Haut-Rhin a mené beaucoup d'actions" insiste-t-elle. "Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre me disait que je pourrais apporter peut-être un certain nombre d'idées au niveau national".

Quelques minutes à peine après la nomination de Brigitte Klinkert au gouvernement, les félicitations d'élus alsaciens ont commencé à tomber sur Twitter.

Une carrière politique en Alsace

Brigitte Klinkert dirige le département du Haut-Rhin depuis septembre 2017. Native de Colmar, elle a été durant 30 ans conseillère municipale à Colmar.

Brigitte Klinkert est aussi conseillère départementale depuis 1994, pour le canton de Colmar-Nord puis pour le canton de Colmar-2 (depuis 2015). En 2017, elle devient présidente du conseil départemental du Haut-Rhin à 61 ans. Elle est aussi la première femme conseillère générale du département.

Brigitte Klinkert a également été chargée de mission auprès de la Mission Mémoire et identité régionale de la Région Alsace-Grand Est.