VIDEO - Brigitte Macron et Jean-Claude Gaudin côte à côte pour une visite de l'école de la deuxième chance à Marseille

Brigitte Macron et Jean-Claude Gaudin à l'école de la deuxième chance dans le 15e arrondissement

Marseille, France

En visite pour 48 heures à Marseille, Brigitte Macron s'est rendue ce vendredi matin à l'Ecole de la deuxième chance dans le 15e arrondissement. Accompagnée du maire Jean-Claude Gaudin et de la présidente de la métropole et du département Martine Vassal, l'épouse du président a passé plus d'une heure dans les locaux. Elle a dialogué avec les jeunes accueillis dans cette établissement pour reprendre le chemin de l'école après une période de décrochage scolaire.

Brigitte Macron accompagnée de deux possibles candidats LREM aux élections municipales

Brigitte Macron a aussi profité de la présence de deux probables prétendants à l'investiture La République en marche (LREM) pour les élections municipales à Marseille : le député des quartiers nord Saïd Ahamada, officiellement déclaré, et le doyen de la faculté de droit d'Aix-en-Provence, Jean-Philippe Agresti. Ce dernier n'a pas encore fait d'annonce mais ce matin sur France Bleu Provence, il a expliqué vouloir s'engager pour sa ville, comme il l'a toujours fait, mais qu'il fallait d'abord "dessiner un projet".

Un déjeuner dans le 8e arrondissement avec Jean-Claude Gaudin

Après sa visite dans les quartiers nord, Brigitte Macron est partie déjeuner avec Jean-Claude Gaudin et Martine Vassal au restaurant La Villa, dans le 8e arrondissement. Un quartier qui n'est pas anodin pour le maire Les Républicains de la ville. "C'est mon fief politique", a t'il précisé.