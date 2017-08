Brigitte Macron sort de son silence médiatique et confirme une "charte de transparence" sur son rôle

L'épouse du président de la République a accordé sa première interview depuis la présidentielle, à paraître dans le magazine Elle ce vendredi. Elle confirme qu'une "charte de la transparence" définira "ses missions et ses moyens".

Depuis l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République, son épouse Brigitte ne s'était pas encore exprimée publiquement dans la presse. C'est désormais chose faite, un peu plus de cent jours après l'élection : la Première dame a accordé une interview au magazine Elle, qui paraîtra en kiosques ce vendredi.

Elle y évoque tout particulièrement son statut de Première dame, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui a fait polémique ces dernières semaines avec la publication d'une pétition en ligne "contre le statut de Première dame pour Brigitte Macron", qui a réuni quelque 313.000 signatures ce mercredi. Brigitte Macron y confirme que son rôle sera "déterminé non par une loi, mais par une charte de transparence" qui précisera qu'elle "ne sera pas rémunérée" et qui indiquera quels seront "ses missions et ses moyens".

"Ce qui est important, c'est que tout soit très clair"

"Comme toutes celles qui m'ont précédée, j'assumerai mon rôle public, mais les Français sauront désormais quels moyens sont mis à ma disposition", explique-t-elle, précisant que le site Internet de l'Elysée mettra en ligne "mes rendez-vous, mes engagements, afin que les Français sachent exactement ce que je fais".

Mercredi, l'entourage de Brigitte Macron a indiqué que cette charte confirmera la situation actuelle en termes de moyens, c'est-à-dire trois collaborateurs dont deux conseillers présidentiels détachés auprès d'elle et une secrétaire.