"Ce n'était pas une cérémonie de voeux, c'était un spectacle" Brigitte Barèges réagit à la polémique

Brigitte Barèges est de retour aux manettes et elle avait bien envie de partager sa joie avec ses administrés, après sa relaxe, en décembre dernier par la cour d'appel de Toulouse. En première instance, 9 mois plus tôt, la maire LR de Montauban avait été condamnée à cinq ans d'inéligibilité - et donc laisser son siège de maire à son premier adjoint, Axel de Labriolle. Elle l'a repris dix mois plus tard.

Lors de ses voeux pour 2022 aux Montalbanais, Brigitte Barèges a donc voulu marquer le coup. Et à l'encontre des recommandations du gouvernement, elle a réuni hier près de 400 personnes dans l'espace Eurythmie. Un choix qui pose question dans un contexte sanitaire toujours tendu.

Pourquoi est-ce que vous avez tenu à maintenir cette cérémonie de voeux à Montauban : 400 personnes réunies hier soir dans une salle et ce, alors que nous sommes toujours en pleine épidémie ?

Je vois qu'on recommence avec les polémiques. C'était un spectacle qu'on a offert aux Montalbanais, gratuit, comme on le fait chaque année. Et vous savez, dans le "en même temps" de Macron, on avait l'autorisation de faire des spectacles prévoyant jusqu'à 2.000 personnes : vous voyez, on était vraiment en-dessous de la jauge.

Enfin l'objet quand même, c'était de présenter vos voeux aux habitants. Jean Castex a dit "toutes les cérémonies de vœux prévues en janvier seront annulées". C'était bien une cérémonie de voeux hier, Brigitte Barèges ?

Non, c'était un spectacle puisque nous avions un humoriste qui s'appelle Yann Jamet, je vous recommande de l'écouter, et qui est un remarquable humoriste et qui, au surplus, imite parfaitement tous les chanteurs du répertoire. On a passé 1h30 de franche rigolade et ça fait du bien cette période de sinistrose organisée par l'État. Donc, il est vrai que juste avant, pendant une demi-heure, on a projeté un film qui fait le tracé sur ce qui a été réalisé par la mairie.

Donc vous êtes persuadée, Brigitte Barèges, de n'avoir fait porter aucun risque à ces 400 habitants qui sont venus vous voir ? Alors certes, il y avait pass sanitaire, masques mais n'empêche que ce sont 400 masques qui sont réunies dans une même salle.

Une salle qui est normalement prévue avec une jauge de 1.300 personnes. Vous voyez qu'on avait largement l'espace nécessaire. Je précise d'ailleurs que samedi dernier, il y avait le concert du Conservatoire de Montauban, où il y avait là presque 600 personnes. Madame la préfète était présente et ça n'a pas posé de problème non plus.

Je n'ai pas joué sur les mots. J'ai fait un véritable spectacle.

Vous cherchez la polémique mais je vais vous répondre. C'est "le en même temps" de monsieur Macron, c'est-à-dire : on autorise des spectacles jusqu'à 2.000 personnes et je suis largement en-dessous de la jauge.. Mais en même temps, on interdit les vœux pour des raisons peut être politiques.

Mais si jamais certaines personnes se déclarent positives, s'il y a un cluster qui se forme après coup, après le rassemblement, qu'allez-vous dire, Brigitte Barèges ?

Il n'y a pas eu de cluster. Il y avait un contrôle à l'entrée extrêmement rigoureux puisque tout le monde a été contrôlé, bien entendu avec contrôle des pass sanitaires.

Cette cérémonie, était évidemment très particulière pour vous, après votre relaxe devant la Cour d'appel en décembre. st-ce que vous étiez heureuse de retrouver vos habitants ?

Vous l'imaginez bien sûr, un grand bonheur. Parce que 10 mois d'exil, je dis le purgatoire. 10 mois d'inactivité alors que notre temps est compté. Je dis souvent que les élus, nous sommes dans des CDD : c'est six ans un mandat, j'en ai perdu deux. Il me reste quatre ans pour réaliser les projets que j'ai promis aux Montalbanais. Don c'était l'occasion de faire un point et puis surtout, de retrouver la population, c'est vrai.

S'il y avait une chose que ce combat judiciaire a changé chez vous, ce serait quoi, Brigitte Barèges ?

Plus que jamais, je suis motivée pour combattre l'injustice, quelle qu'elle soit. Je trouve que c'est absolument inadmissible que l'on puisse faire subir ce que j'ai subi à des élus. Et ils sont nombreux. Malheureusement, ils sont toujours de droite [NDLR : Philippe Martin, le président socialiste du département du Gers, a été condamné début janvier pour détournement de fonds publics].

Et ce que je dois dire aussi, c'est que finalement, j'ai beaucoup douté de la justice. Vous savez que je suis avocate, j'ai exercé ce métier pendant 30 ans avec beaucoup de bonheur. Je voulais même d'ailleurs être magistrat. Et bien, je dois remercier. Je le dis même si ça ne se fait pas. Mais je remercie encore une fois les magistrats de la Cour d'appel qui ont été objectifs, neutres, honnêtes et qui ont dit le droit et qui m'ont rendu justice. Je crois que ça mérite d'être souligné par les temps qui courent.

La présidentielle approche et est-ce que vous soutenez envers et contre tout la candidate de votre parti, Valérie Pécresse ?

C'est ma famille politique. Je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mon père était gaulliste. Il était président à l'époque du RPR du Tarn. Moi-même, je suis président de la fédération depuis maintenant une vingtaine d'années. Et bien mon parti, c'est Valérie Pécresse, nous n'avons qu'un candidat.

Valérie Pécresse était dans le Lot hier, vous étiez avec elle ?

Non, je n'étais pas dans le Lot. D'abord, on l'a su un peu tard. Elle va venir à Montauban. C'était un sujet qui concernait les services publics en milieu rural. C'est pas tout à fait le sujet du maire de Montauban.

Mais en tous les cas, Valérie Pécresse se rendra à Montauban. Je suis présidente de son comité de soutien dans mon département, il n'y a donc aucune ambiguïté me concernant.

Et vous serez, après la présidentielle, candidate pour les législatives ou vous vous consacrerez à Montauban ?

Il y a quand même le sujet du non-cumul des mandats et j'ai un peu de retard à rattraper. J'ai quatre ans seulement devant moi pour finir de grands projets structurants pour ma ville et pour mon agglomération. Et je veux m'y consacrer entièrement.