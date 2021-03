Brive : en visite au CAB la ministre des sports laisse une petite porte ouverte au retour du public au Stadium

Le CAB est candidat à une expérimentation d'un protocole permettant d'accueillir de nouveau des spectateurs lors des matchs. Voilà pourquoi il attendait avec intérêt la venue ce mercredi de Roxana Maracineanu, la ministre des sports. Après une visite détaillée du tout nouveau centre de performance du club, la ministre, les dirigeants du CAB et le maire de Brive en ont discuté longuement au cours d'une table ronde.

Le CAB sait faire

"C'est possible" clame Frédéric Soulier. Le maire de Brive rappelle qu'à l'automne dernier le CAB a organisé trois matchs avec une jauge réduite, à 9000 spectateurs puis 5000. Il n'y avait eu alors aucune flambée des contaminations dans la cité gaillarde. "On a un retour d'expérience sur cette organisation" précise le maire. La ministre n'avait certes pas de promesse en poche. Elle est venue précise-t-elle surtout pour "réaffirmer le soutien de l'État que ce soit au sport amateur ou au sport professionnel". Mais elle ne ferme pas la porte à un retour du public dans les stades, sans donner d'échéances évidemment. Elle affirme qu'il sera peut-être possible "qu'on arrive à gérer le retour du public dans les stades, de manière territorialisée en pleine responsabilité des préfets et des préfètes."

Pas de match, pas d'abonnement

La ministre n'est pas hostile non plus à une expérimentation d'un protocole sanitaire menée par le club en lien avec un établissement de santé. Le CAB va en tout cas s'engouffrer dans cette, certes bien petite, porte. "On va étudier le cahier des charges comme l'a dit la ministre" souligne Xavier Ric, le directeur général. Qui estime que l'enjeu est de faire revenir le public dans le stade avant la fin de la saison. La crainte notamment c'est que sans avoir assisté à un seul match avant la fin de la saison les abonnés ne reprennent pas leur carte la saison prochaine.