Bruay-la-Buissière : élu Maire, Ludovic Pajot veut redonner de la fierté aux habitants

Crise sanitaire oblige, ce premier Conseil Municipal après le second tour des élections municipales il y a une semaine avait lieu dans la salle des fêtes place Marmottan. Vingt minutes seulement après l'ouverture de séance par le doyen des conseillers municipaux, Robert Mille, conseiller municipal sortant dans l'opposition devenue majorité, proclame les résultats du scrutin. 27 voix pour Ludovic Pajot, contre 8 pour Frederic Lesieux, membre de la liste battue de Bernard Cailliau.

Le temps de revêtir son écharpe tricolore de maire, Ludovic Pajot annonce la couleur dans son premier discours : "Nous devrons tout revoir, pour que les Bruaysiens et les Bruaysiennes soient fiers de dire "J'habite à Bruay-la-Buissière"". Il martèle ses priorités : plus de proximité dans les liens entre la mairie et les habitants, une nouvelle dynamique pour les commerces du centre-ville et un soutien aux associations. "Une ville mieux gérée, plus sûre, plus animée, plus solidaire, plus verte. C'était mon engagement d'hier, ce sera mon bilan de demain", affirme Ludovic Pajot.

Une opposition vigilante

Dans l'opposition, par la voix de Frédéric Lesieux, on se veut "vigilant", face à l'action du nouveau maire. Parmi les opposants à Ludovic Pajot, la maire réélue de la commune déléguée de Labuissière, Isabelle Dutillieu, qui a démissionné du conseil municipal, lançant les spéculations sur une séparation entre les deux communes fusionnées. Mais Ludovic Pajot a réaffirmé son attachement aux deux entités de Bruay-la-Buissière.

Dans l'assistance, presque exclusivement acquise au nouveau Maire, on retrouve le collègue de Ludovic Pajot à l'Assemblée Nationale, Bruno Bilde mais aussi Steeve Briois, le Maire d'Hénin Beaumont qui se félicite de ne plus être le seul édile RN du Pas-de-Calais et du bassin minier. "Pour Ludovic, ça récompense un investissement important. La fonction de Maire lui va à merveille."

En revanche, Ludovic Pajot sera bien le seul Maire issu du Rassemblement National à la communauté de communes Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romane. Mais il y défendra ardemment, il s'y est engagé, les intérêts des habitants de Bruay-la-Buissière.