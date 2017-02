Bruno Beschizza : "Je trouve hallucinant que le ministre de l'Intérieur ne se soit pas manifesté une seule fois"

L'interpellation violente de Théo par des policiers, les incidents de la nuit dans le quartier, le mea culpa de François Fillon : ce sont les sujets abordés par Bruno Beschizza, maire LR d'Aulnay-sous-Bois. Il était l'invité de France Bleu à 8h15.

Bruno Beschizza, maire LR d'Aulnay-sous-Bois, était l'invité de France Bleu à 8h15. Il est revenu sur l'affaire de ces quatre policiers qui ont violemment interpellé Théo, un jeune homme de 22 ans. L'un des policiers a été mis en examen pour viol. Une marche de soutien a été organisée par la famille de Théo lundi pour demander justice.

A retenir

Le maire d'Aulnay-sous-Bois dénonce l'attitude de certaines chaines de télévision qui passent en boucle des incidents qui poussent des jeunes à la violence.

Les violences urbaines de cette nuit : "Cette nuit la police a interpellé une vingtaine de personnes. "On est sur du trouble à l'ordre public ... Je veux plus de moyens pour une raison simple, il faut être en capacité de déceler ces personnes qui, à partir de 22h, arrivent en véhicule sur la ville des autres villes pour participer à "la grande fête".

"C'est une famille respectable qui est détruite... on est loin de ce qui se passe dans la rue."

"... qu'il y ait une défiance vis à vis de la chaine pénale dans son ensemble, je pense que c'est ce qui s'est passé dimanche avec la qualification pour viol alors que la petite musique qui circulait dans le quartier c'était de dire encore une fois tout le monde va être couvert et il n'y aura rien parce que c'est la police..."

"Pour moi, les faits sont gravissimes... je ne peux pas me substituer aux juges mais je peux dire aux habitants qu'il y aura des voix pour dire : "on connait Théo", ... on sera un support à cette famille".

"J'aimerais moi une présence un peu plus de l'Etat. Je trouve hallucinant que le ministre de l'Intérieur, alors que c'est lui-même un élu de la Seine-Saint-Denis, ne se soit même pas manifesté une fois auprès de moi".

François Fillon

"Il devait faire cette opération de vérité".

