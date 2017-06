Bruno Gilles, sénateur Les Républicains de Marseille : "L'affaire Ferrand, une bombe atomique pour le gouvernement"

Bruno Gilles, sénateur-maire Les Républicains des 4è et 5è arrondissement de Marseille, réclame la démission immédiate de Richard Ferrand alors que le procureur de la République de Brest annonce ce jeudi l'ouverture d'une enquête préliminaire dans l'affaire immobilière concernant le ministre.

France Bleu Provence : Richard Ferrand, ministre de la Cohésion des Territoires, est notamment soupçonné de favoritisme. Sa position est-elle tenable ?

Bruno Gilles : Pour moi cette affaire, c'est une bombe atomique qui tombe sur le gouvernement Macron. Il y a notamment le conflit d'intérêt quand il était chargé de mission payé par les mutuelles et qu'il avait déposé une proposition de loi favorable aux mutuelles. Même si tout ne finit pas devant la justice, d'un point de vue éthique, probité, c'est un scandale. Je vous rappelle que Richard Ferrand était le secrétaire général du mouvement En Marche! et qu'il a fait partie de ceux qui ont hurlé avec les loups pendant ce qu'on a appelé "l'affaire Pénélope Fillon".

FBP : Richard Ferrand doit-il démissionner immédiatement ?

BG : Oui, je pense qu'aujourd'hui, il doit se mettre en retrait, il doit se défendre, laver son honneur, montrer ce que tout ce qu'on lui reproche est faux. Il doit démissionner ou alors c'est au président de la République de s'en occuper. En plus, il y a l'affaire Marielle de Sarnez et peut-être ce qui va devenir demain une affaire Bayrou. On voit qu'il y a quelques moutons noirs cachés dans ce gouvernement "blanc-blanc".

FBP : Les sondages des législatives prédisent la majorité absolue pour les candidats soutenus par Emmanuel Macron. A Marseille, est-ce que la vague de La République En Marche! ne risque pas de balayer les députés Les Républicains sortants : Valérie Boyer, Dominique Tian et Guy Teissier ?

BG : Cette vague, je ne la sens pas. Je suis sur le terrain, je ne vois pas la vague, je n'entends même pas la petite vaguelette. Quant à mes amis députés sortants à Marseille, ce sont des élus implantés, qui sont connus. Je ne vois pas comment des inconnus qui viennent donner des leçons peuvent être élus en 15 jours ! Et ils viennent soi-disant nous parler de la vraie vie.

FBP : A ce point de vue, ils sont différents des élus, les candidats d'En Marche ?

BG : Mais non, moi aussi, je la vis tous les jours, la vraie vie ! Excusez-moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, je fais les courses dans mon quartier les Chutes-lavies, j'achète ce qu'il me faut pour toute la semaine. Les gens discutent avec moi dans la rue, je n'ai pas l'impression d'être un élu qui vit sur la planète Mars. A contrario, je constate sur mon secteur municipal que les candidats En Marche ou de la majorité présidentielle ne sont pas si bien accueillis que cela.