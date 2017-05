VIDEO - Présidentielle : suivez en direct le débat de l'entre-deux tours Bruno Kern (En Marche) - Sophie Montel (FN)

A cinq jours du second tour de la présidentielle, ce mardi à 18h15, France Bleu Belfort Montbéliard organise un débat entre Sophie Montel, eurodéputée et conseillère régionale Front national, et Bruno Kern, référent d'En Marche dans le Territoire de Belfort.

Ce mercredi, les deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, seront face à face sur TF1 et France 2 pour le débat de l'entre-deux tours. Avant cela, France Bleu Belfort Montbéliard confronte deux de leurs plus fidèles soutiens dans le Nord Franche-Comté : Sophie Montel (FN) et Bruno Kern (En Marche). Le débat, entre 18h15 et 19h, est animé par Christophe Beck, journaliste à France Bleu Belfort Montbéliard, avec Philippe Piot, le responsable de l'édition de Belfort de L'Est Républicain.

Deux fidèles soutiens d'Emmanuel Macron et Marine le Pen

L'avocat Bruno Kern viendra représenter Emmanuel Macron. Ancien adjoint au maire de Belfort jusqu'en 2014, il est aujourd'hui le délégué du mouvement En Marche dans le Territoire de Belfort, sans mandat politique. Il avait rendu sa carte du PS bien avant la création d'En Marche, qu'il a rejoint dès sa création en avril 2016, alors qu'Emmanuel Macron, ministre de l'économie à l'époque, n'avait pas encore annoncé sa candidature à la présidentielle.

Sophie Montel, elle, représentera Marine le Pen. Elle se présente comme faisant partie du premier cercle des proches de la candidate à la présidentielle. Diplômée d’un DEA d’histoire naturelle, Sophie Montel a fait toute sa carrière au sein de l’appareil Front national, se présentant à de nombreuses élections à Besançon et Montbéliard. Elle est aujourd’hui la cheffe de file du groupe FN à la région Bourgogne Franche et eurodéputée. Comme Marie Le Pen, elle a toujours vécu de la politique et comme elle, bataille tout en rondeur pour une dédiabolisation du Front national.

Un débat en trois chapitres

Après un retour sur la campagne de l'entre-deux tours, Christophe Beck et Philippe Piot s'intéresseront aux visions de la France des deux candidats. Deux visions diamétralement opposées, avec une France repliée sur ses frontières, protectionniste avec un retour au franc pour le Front national, qui fait de la priorité nationale un principe fondamental. De l'autre côté, une France européenne qui joue sa carte dans la mondialisation, dans une position qu'on peut qualifier de sociale-libérale, pour En Marche.

Nous parlerons ensuite économie et emploi. Sophie Montel et Bruno Kern nous expliqueront quel rôle doit jouer l'Etat selon chacun des candidats, quelles mesures ils prévoient pour les entreprises, mais aussi les agriculteurs.

Enfin, nous nous intéresserons à la gouvernance et aux élections législatives de juin, toujours très incertaines. Avec quelle majorité le futur président ou la future présidente va-t-il/elle gouverner ? Quels candidats pour les législatives ? Quelles alliances ?

Marine Le Pen en tête du premier tour dans tous les départements francs-comtois

C'est en Haute-Saône que Marine Le Pen a réalisé son meilleur score en Franche-Comté au 1er tour le 23 avril : 31,36% des voix, contre 19,59% pour Emmanuel Macron. La candidate du FN a devancé celui d'En Marche dans le Territoire de Belfort (26,89% contre 20,64%) et dans le Doubs (23,45% contre 22,50%). Elle est aussi en tête dans le Jura.

