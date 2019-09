Bruno Le Maire : "François Bayrou est un allié essentiel de la majorité"

Pau, France

Quel est le sens de votre venue à la foire de Pau ?

Bruno Le Maire : C'est une foire économique. L'économie elle est d'abord dans les territoires. Je veux soutenir toutes les PME, TPE, commerçants et artisans très présents dans ces foires. Je veux leur dire 'vous avez le soutien du ministre de l'Economie, vous avez le soutien du gouvernement'. Nous avons de premiers résultats économiques qui sont bons, la croissance est solide. Il faut que l'on continue tous ensemble dans cette direction là pour avoir des entreprises sur le territoire, et avoir plus d'emplois.

Vous êtes invité par François Bayrou, c'est important d'être ensemble aujourd'hui ?

François Bayrou représente un allié essentiel de la majorité en place. Il a joué un rôle décisif dans l'élection du président de la République. Nous avons des élections municipales dans quelques mois, je pense qu'il est essentiel que nous trouvions un bon équilibre entre la majorité à laquelle j'appartiens, la République en Marche, et le Modem que dirige François Bayrou. C'est important de montrer cette image d'unité à quelques mois des municipales entre le gouvernement et le maire de Pau, président du Modem.

On sait que des tensions existent à l'approche des élections municipales, pensez-vous qu'elles peuvent être dépassées ?

En politique s'il n'y a pas de tension, c'est qu'il n'y a pas de vie. La vie est faite de tensions, de discussions. Ce qui compte c'est qu'on sert le pays le mieux possible et que nous puissions défendre nos convictions le mieux possible. Cela n'est possible que si nous sommes rassemblés. L'unité entre la majorité et le Modem est absolument décisive. Je pense que tout cela se construit semaines après semaines, je n'ai pas d’inquiétude. Nous serons rassemblés pour ces élections municipales avec un objectif : ancrer la majorité dans les territoires. C'est très important nous sommes une majorité qui est jeune, le président de la République a été élu jeune. Par définition c'est une majorité qui n'a pas de racines profondes dans les territoires. Mais la France ce sont ces territoires, ces communes, ces villages ... Il faut y être présent et avoir des élus. Nous en aurons d'autant plus qu'entre le Modem et LREM les choses se passeront bien et que nous serons rassemblés.