Bruno Le Maire invité exceptionnel de France Bleu en Normandie ce mercredi à 8h10

Posez vos questions à Bruno Le Maire, ce mercredi 10 juin. Le ministre de l'économie et des finances est l'invité d'une émission spéciale des matinales de France Bleu Basse Normandie, France Bleu Cotentin et France Bleu Haute Normandie entre 8h10 et 8h30.