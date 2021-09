Bruno Le Maire : "Tant que je serai ministre des Finances, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts"

Bruno Le Maire était l'invité de France Bleu Sud Lorraine ce vendredi. Le ministre de l'Économie et des Finances venu en Lorraine pour promouvoir l'action du gouvernement en matière de relance économique.

Le ministre de l'économie et des finances Bruno Le Maire était en Lorraine ce jeudi. Il a participé à une table ronde au sujet de la relance économique avec des entrepreneurs à Champigneulles avant de visiter les locaux de l'entreprise Gris Découpage, basée à Lesménils, qui produit principalement des rondelles de fixation pour l'industrie automobile. Bruno Le Maire a accordé un entretien à France Bleu Sud Lorraine.

France Bleu Sud Lorraine : est-ce que les milliards d'euros du plan de relance seront efficaces ?

Bruno Le Maire : ils sont efficaces. Quand vous regardez la situation économique de la France, nous sommes revenus au niveau de chômage d'avant-crise, ce qui est un exploit quand on voit la brutalité de la crise connue par l'économie française en 2020. Nous avons un investissement qui redémarre fort, une consommation dynamique et nous allons avoir un des chiffres de croissance les plus élevés de tous les pays de la zone euro, 6% de croissance en 2021. C'est la preuve que la relance fonctionne. Après l'année de protection de 2020, l'année de relance de 2021 est efficace pour les Français.

Est-ce que ce sera durable ? On parle de créations d'emplois dans l'industrie. Est-ce qu'on n'aura pas la tentation de refermer des usines dans les mois ou années à venir parce que ça coûte plus cher de produire en France ?

Il faut tirer toutes les leçons de la crise. Qu'est-ce qu'elle nous a montré ? Que sur certains secteurs, certains produits, nous étions trop dépendants des marchés étrangers. Ca ne sert à rien de créer des voitures électriques si 85% des batteries viennent de Chine. Donc on va produire les batteries en France. Ca ne sert à rien d'avoir une industrie très sophistiquée si on dépend des semi-conducteurs produits à Taïwan. Il faut s'assurer qu'en 2022, on va investir dans ces filières pour garantir notre dépendance.

Le plan d'investissement que le Président de la République annoncera dans quelques semaines a vocation à inscrire le retour de la croissance dans la durée et éviter de revenir aux mauvaises pratiques avec des délocalisations massives, l'industrie qui part à l'étranger et une trop grande dépendance par rapport aux fournisseurs étrangers.

Bruno Le Maire chez Gris Découpage en Meurthe-et-Moselle © Radio France - Cédric Lieto

Un reproche revient ces derniers jours, celui qui consiste à dire que vous avez ouvert les vannes budgétaires : près de 12 milliards de dépenses supplémentaires en 2022. Est-ce que ça veut dire que les impôts vont augmenter ?

Tant que je serai ministre des Finances, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Depuis le début du quinquennat, il n'y a eu que des baisses. Il est indispensable de continuer. Nous avons le taux d'imposition en France le plus élevé des pays développés. On a réussi à revenir dans le haut de la moyenne européenne grâce aux 50 milliards de baisse que nous avons fait depuis 2017, moitié pour les ménages, moitié pour les entreprises. Mais même comme ça, les Français continuent à estimer qu'ils en payent trop. Il faut poursuivre sur cette voie-là, en évitant d'ouvrir grand les vannes de la dépense, en évitant de laisser filer les déficits, et en évitant aussi l'austérité qui serait dramatique pour le retour de la croissance.

On le voit, les prix augmentent : que faire pour que les Français vivent mieux de leur travail ?

Il faut d'abord du travail pour tous, ce qu'on a essayé de faire avec l'activité partielle pendant la crise. En deuxième lieu, il faut un soutien de l'Etat et il l'apporte : la prime d'activité, les heures supplémentaires défiscalisées, les exonérations de charges, tout cela permet à un salarié au niveau du Smic de toucher 170 euros de plus par mois. Et puis il y a une troisième chose qui me paraît très importante, ce sont des négociations branche par branche.

Dans les branches d'activités dans lesquelles il y a des pénuries de main d'œuvre, comme l'hôtellerie-restauration, il faut des négociations salariales et au bout des augmentations substantielles de salaires pour que ces emplois redeviennent attractifs et que les Français puissent vivre dignement de leur travail [...] Plutôt qu'une augmentation globale qui pourrait avoir un impact important sur l'emploi, il faut regarder filière par filière.