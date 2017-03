Bruno Le Roux démissionne du gouvernement, Matthias Fekl le remplace au poste de ministre de l'Intérieur

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a annoncé sa démission du gouvernement ce mardi. Il était sur la sellette après les révélations concernant l'emploi de ses deux filles adolescentes à l'Assemblée. Matthias Fekl, jusqu'ici secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, le remplace à l'Intérieur.

Le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux a annoncé sa démission du gouvernement ce mardi. Il était sur la sellette après les révélations concernant l'emploi de ses deux filles adolescentes à l'Assemblée, et l'annonce de l'ouverture d'une enquête préliminaire par le parquet national financier. C'est Matthias Fekl, jusqu'ici secrétaire d'Etat au Commerce extérieur, qui le remplace à l'Intérieur.

Benoît Hamon lui avait conseillé de démissionner

Dans l'après-midi, le président François Hollande et le Premier ministre Bernard Cazeneuve ont rencontré le ministre. Benoît Hamon, le candidat du parti socialiste à l'élection présidentielle, a estimé ce mardi que "la décision la plus prudente, la plus sérieuse" pour Bruno Le Roux serait de démissionner. "Je considère que l'exemplarité, elle s'applique à tous, et qu'il est difficile de demander une règle pour les uns et qu'elle ne s'applique pas aux autres", a déclaré M. Hamon, lors d'un point de presse à Bruxelles.

Des CDD comme collaboratrices parlementaires

Selon l'émission "Quotidien" de TMC, Bruno Le Roux a employé ses filles en CDD comme collaboratrices parlementaires à l'Assemblée nationale lorsqu'elles étaient lycéennes puis étudiantes. Cité dans l'enquête, le ministre reconnaît l'embauche ponctuelle, en contrat à durée déterminée, de ses filles, "sur des étés, notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence" alors qu'il était député de Seine-Saint-Denis. Selon "Quotidien", ses filles ont commencé à travailler pour leur père vers l'âge de 15-16 ans et ont cumulé respectivement 14 et 10 CDD entre 2009 et 2016, pour des revenus atteignant au total quelque 55.000 euros.