Bruno Le Maire n'aurait "aucune hésitation" à faire partie du gouvernement d'Emmanuel Macron

Le député de l'Eure Bruno Le Maire s'exprime franchement ce mardi, en cet entre-deux-tours de la Présidentielle. L'ancien ministre LR soutient Emmanuel Macron mais il va même plus loin : il n'exclut pas de faire partie du gouvernement du leader d'En Marche ! si celui-ci est élu.

L'ancien ministre Bruno Le Maire (Les Républicains) le dit clairement : il votera pour Emmanuel Macron le 7 mai et il n'aura "aucune hésitation" à intégrer le gouvernement si le leader d'En Marche! se retrouve sans majorité claire à l'Assemblée.

Un soutien clair à Emmanuel Macron

Le député de l'Eure, interviewé dans la presse ce mardi, estime que les jeux ne sont pas encore faits pour ce second tour de la Présidentielle. "Une victoire de Marine Le Pen le 7 mai prochain est possible. On fait comme si l'élection d'Emmanuel Macron était acquise" explique celui qui a été candidat à la primaire de la droite.