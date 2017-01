Bruno Retailleau : "En France, on confond laïcité et laïcisme".

Invité de France Bleu Loire Océan vendredi matin, Bruno Retailleau est revenu sur la polémique née des propos de François Fillon mardi soir sur TF1 qui a évoqué sa chrétienté pour expliquer certains choix politiques.

Bruno Retailleau, président du Conseil régional des Pays de la Loire, estime que "dire ce que l'on est, n'est pas une offense à la laïcité". Invité de la matinale de France Bleu Loire Océan, ce proche de François Fillon considère que les élus n'ont pas à "se cacher" et à "raser les murs", il les invite à affirmer ce en quoi ils croient. Le sénateur de Vendée a ainsi commenté la polémique née des propos de François Fillon mardi soir sur TF1. Le candidat LR à l'élection présidentielle avait mis en avant sa chrétienté pour expliquer certains choix politiques.

"On confond laïcité et laïcisme. Le laïcisme c'est le combat contre la religion, la laïcité c'est la coexistence pacifique de toutes les religions" - Bruno Retailleau, président du Conseil régional des Pays de la Loire

Bruno Retailleau réaffirme son attachement à un nouveau pont sur l'estuaire de la Loire

Le président de la Région a également redit sa volonté de réaliser un nouveau pont sur l'estuaire de la Loire entre Nantes et Saint-Nazaire, les écologistes y voient là une "lubie à un milliard d'euros" et ils dénoncent l'enveloppe de près de 500.000 euros votée le mois dernier pour la réalisation de nouvelles études de faisabilité. Interrogé sur ce sujet, Bruno Retailleau revendique son choix car il estime que "la Loire se transforme en barrière de plus en plus infranchissable" pour les automobilistes. "Je veux une région moderne" a t'il asséné.

Dans le dossier de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le président du Conseil régional a dénoncé "le manque de courage terrible" du gouvernement après son refus d'évacuer la ZAD. Bruno Retailleau réaffirme la nécessité de construire cet aéroport car la plate-forme actuelle a connu selon lui 135 jours de saturation l'an dernier.