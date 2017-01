Bruno Retailleau invité de la matinale de France Bleu Loire Océan vendredi

Le président du Conseil régional Bruno Retailleau est l'invité de France Bleu Loire Océan ce vendredi entre 7h40 et 8h30. Un peu plus d'un an après le début de son mandat il dressera le bilan de son action et présentera ses ambitions pour la région.

Le président du Conseil régional des Pays de la Loire est l'invité exceptionnel de France Bleu Loire Océan ce vendredi, un an après sa prise de fonction à la tête de la région. Bruno Retailleau sera interrogé par Bertrand Pidance entre 7h40 et 8h30, il reviendra sur la première année de son mandat et sur ses choix en matière politique et budgétaire. Nous lui demanderons de détailler ses priorités pour la région notamment dans le domaine de l'emploi et des transports. Il nous dira aussi quel rôle il entend tenir auprès de François Fillon au cours de la campagne électorale et après la campagne...

Si vous souhaitez poser une question à Bruno Retailleau, vous pouvez le faire via la page ► Facebook de France Bleu Loire Océan