Bruno Retailleau : "j'ai été extrêmement déçu par Nicolas Sarkozy"

Invité de France Bleu Loire Océan ce lundi matin, le sénateur de Vendée Bruno Retailleau continue sa campagne pour la présidence du parti Les Républicains.

"C'est une campagne interne mais je vous assure qu'il y a du monde qui vient dans les réunions publiques, 150 à 200 personnes par soir, évidemment ce n'est pas des zéniths, mais c'est une élection interne et nous sommes un peuple qui a le gout de la politique" explique celui qui était il y a quelques jours en campagne à Dijon et Besançon.

Une élection de la dernière chance pour LR

"La marque LR est morte, tout est à reconstruire, on a perdu 10 millions d'électeurs entre 2007 et aujourd'hui, il faut accepter de faire son méa culpa" explique celui pour qui ce scrutin est l'élection de la dernière chance pour Les Républicains.

Son crédo : une droite forte sur ses valeurs et fière de son identité "après des années de droite honteuse et de renoncements"__. Au moment où la majorité macroniste a besoin des élus de droite pour faire passer des textes à l'Assemblée nationale, Bruno Retailleau rappelle que les LR sont résolument dans l'opposition.

"Emmanuel Macron n'est pas un Président de droite"

"Quand on nomme Pap N'Diaye ministre de l'éducation nationale on n'est pas droite, _Emmanuel Macron n'est pas un Président de droite"_explique Bruno Retailleau qui précise toutefois que les parlementaires LR sont sur une ligne "d'intérêt général". "Quand on arrive à glisser un amendement qui va dans le bon sens pourquoi nous ne le voterions pas ? Nous ne sommes pas du coté des forces démagogiques RN et LFI nous ne voulons pas le chaos".

Interrogé sur ses propos virulents à l'encontre de Nicolas Sarkozy**« Si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR qu’il le fasse »** avait-il dit il y a un mois, le Vendéen enfonce le clou.

Répondant au maire de La Baule et sarkoziste historique Franck Louvrier qui déplore que certains veuillent "rayer de la carte l'ancien président", le patron des sénateurs de droite assume : "je souhaite une droite élargie et rassemblée mais j'ai été très déçu par Nicolas Sarkozy, nos militants ont été très déçu qu 'il préfère soutenir Emmanuel Macron plutot que notre candidate à la présidentielle Valérie Pécresse , la politique c'est des convictions et de la loyauté" conclu-t-il.