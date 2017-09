Bruno Retailleau ne sera plus président de la Région des Pays de la Loire

Bruno Retailleau annonce ce vendredi sa démission de la présidence de la Région Pays de la Loire, il préfère se consacrer au Sénat où il sera candidat à sa succession à la présidence du groupe Les Républicains.

C'est la loi sur le non cumul des mandats qui a poussé Bruno Retailleau à faire un choix, il avait jusqu'au 2 octobre pour se décider : il renonce à son fauteuil de président du Conseil régional des Pays de la Loire et reste donc au Sénat où il est élu depuis 2004. Le Vendéen sera d'ailleurs candidat à sa succession à la présidence du groupe Les Républicains à l'issue des élections sénatoriales du 24 septembre prochain. S'il est élu à ce poste, il ne briguera pas la présidence du parti Les Républicains.

Bruno Retailleau a choisi une femme pour lui succéder

Il n'y aura pas de bataille pour la succession de Bruno Retailleau, ce dernier a désigné son candidat ou plutôt sa candidate, il s'agit de Christelle Morançais. La conseillère régionale L.R de la Sarthe âgée de 42 ans était jusqu'à présent 2ème vice-présidente en charge de l'apprentissage et de la formation professionnelle. Ce choix a été validé jeudi soir lors d'une réunion de la majorité régionale (L.R-UDI) à Nantes. Bruno Retailleau continuera de siéger comme simple conseiller régional.

Les mots très durs de Philippe de Villiers

Dans les rangs du Conseil régional, l'opposition dénonce "'un abandon de poste", les groupes socialistes, écologistes et Front National ont chacun publié un communiqué dans lequel ils fustigent la décision et les ambitions de Bruno Retailleau. Mais les critiques les plus sévères sont venues de Vendée et de Philippe de Villiers, désormais fâché avec celui qui a longtemps été son dauphin. Le président du Mouvement pour la France parle de trahison et "d'explosion de l'égo" pour qualifier le départ de Bruno Retailleau vers le Sénat.