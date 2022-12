"Bruno Retailleau peut fédérer Les Républicains", le Deux-Sévrien Philippe Mouiller lui donne sa voix

Ce lundi 5 décembre, Philippe Mouiller, sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres, a pris position sur France Bleu Poitou : "je sais qu'avec Bruno Retailleau, mes idées et ma sensibilité seront entendues". Bruno Retailleau et Eric Ciotti sont qualifiés pour le second tour le week-end prochain.

Philippe Mouiller, sénateur sortant des Deux-Sèvres (LR), a annoncé officiellement sa candidature a un nouveau mandat aux élections sénatoriales de septembre 2020 © Radio France - Noémie Guillotin A l'issue du premier tour de l'élection du nouveau président du parti Les Républicains, Eric Ciotti (42,73% des voix) et Bruno Retailleau (34,45%) se sont qualifiés pour le second tour du scrutin le week-end prochain. Philippe Mouiller, sénateur LR des Deux-Sèvres, affichent clairement son soutien au président du groupe LR au palais du Luxembourg. ⓘ Publicité Deux candidats marqués à droite du parti, "je reste un centriste du mouvement" Si Eric Ciotti s'affirme clairement dans une droite sécuritaire, Bruno Retailleau représente l'aile conservatrice et libérale du parti Les Républicains. "Je suis plutôt de l'aile centriste du mouvement, souligne Philippe Mouiller. Mais je sais que Bruno Retailleau est capable de fédérer. Donc pour moi, c'est le bon relais, je sais que mes idées et ma sensibilité seront respectées". Au sujet d'une "droitisation" du mouvement, Philippe Mouiller affirme que "tout n'est pas abstrait" et dans la logique de partis, mais en lien avec les choix du gouvernement et le positionnement de l'opposition "dans l'intérêt des Français". "Le projet des bassines doit être réalisé entièrement" Interrogé également sur le projet des méga-retenues d'eau pour l'irrigation agricole, Philippe Mouiller a réaffirmé son soutien. "J'ai toujours était claire, ma position est favorable", explique-t-il sur France Bleu. "On ne peut pas tolérer les images d'extrêmes violences que l'on peut voir sur les manifestations".