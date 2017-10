Bruno Retailleau propose un hommage national à Clémenceau en Vendée

Le sénateur Bruno Retailleau a écrit à Emmanuel Macron pour lui suggérer de commémorer la mémoire de Georges Clémenceau, un symbole de l'unité de la France. Dans son village natal, on est prêt à accueillir le Président de la République !

Le courrier est daté du 24 octobre. Dans cette lettre adressée au Président de la République, Bruno Retailleau lui suggère "l'organisation d'un événement officiel commémorant l'action de cette grande figure de la liberté et l'unité française". Le patron des sénateurs Les Républicains propose le 16 novembre prochain, jour anniversaire de son accession au pouvoir, ou le 24 novembre, jour de sa disparition. Et Bruno Retailleau d'ajouter : "un tel événement pourrait avoir lieu sur la commune de Mouchamps, en Vendée, là où Georges Clémenceau a souhaité être inhumé près de son père". Pas de commentaire de l'Elysée pour le moment.

Et pourquoi pas dans son village natal ?

Si le Père de la Victoire repose en effet à Mouchamps, il est né à deux pas de là, à Mouilleron-en-Pareds, devenue depuis Mouilleron-Saint-Germain. Au coeur du village, la maison natale de Clémenceau est en chantier, pour être transformée en un musée abordant tous les aspects de la vie du Tigre, grâce au multimédia. Alors, une visite présidentielle à Mouilleron ? Car même s'il a changé de nom, Mouilleron reste le berceau de Clémenceau...

Une commémoration est déjà prévue le 18 novembre, dans la maison encore en chantier, et en présence de la ministre de la Culture, Françoise Nyssen. L'inauguration et l'ouverture au public sont annoncées pour la fin du printemps prochain, et dans tous les cas, avant le passage du Tour de France début juillet !