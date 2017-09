Budget 2017 : Renaud Muselier va porter plainte pour faux en écriture publique

Le président de la région PACA, Renaud Muselier, va porter plainte pour faux, usage de faux et faux en écriture publique. Il se base sur l'audit de la Cour des comptes qui affirme que le budget 2017 présenté par le précédent gouvernement est irrégulier et insincère.

Le président de la région PACA, Renaud Muselier, attaque le dernier budget du quinquennat de François Hollande. Il va déposer plainte ce lundi 11 septembre devant le Procureur de la République pour faux, usage de faux et faux en écriture publique.

Audit de la Cour des comptes

Renaud Muselier se base sur l'audit de la Cour des comptes demandé par le nouveau Premier ministre, Edouard Philippe et remis le 29 juin dernier. Dans cet audit, la Cour des comptes constate que la prévision des recettes est surestimée et les dépenses sont sous-évaluées. Côté recettes, la surévaluation atteint 2 milliards d'euros. Côté dépenses, la sous estimation serait comprise "entre 6,3 et 8,3 milliards d'euros".

Un budget "insincère" alors que, selon la Cour, "les pouvoirs publics disposent pourtant des capacités d'action les plus directes". Une pratique selon le président de la région PACA "mise en oeuvre à des fins politiques et personnelles", visant sans jamais le mentionner François Hollande. Au Journal du Dimanche, Renaud Muselier précise toutefois : "je ne cherche pas à ce que l'ancien président aille en prison [...] mais que l'on érige certains principes pour qu'on ne raconte pas n'importe quoi sous pretexte qu'on est en campagne."

