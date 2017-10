Budget 2018 de la sécu : qu'est-ce qui va changer ?

Les députés examinent à partir de ce mardi le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018. Un budget marqué notamment par la hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), qui touchera les salaires et les retraites. Objectif : économiser trois milliards d'euros sur l'année.

La semaine parlementaire s'annonce chargée pour les députés : à partir de mardi, ils examinent les 57 articles du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, le premier du quinquennat Macron. Pour tenir l'objectif fixé par la ministre de la Santé Agnès Buzyn d'une "trajectoire du retour à l'équilibre en 2020", l'Etat doit réaliser trois milliards d'euros d'économies en une année, pour réduire le déficit de la sécu à 2,2 milliards d'euros, un niveau plus vu depuis 17 ans.

Le régime général serait alors en léger excédent de 1,2 milliard en 2018. Cela passera notamment par une augmentation du forfait hospitalier de deux euros. Et dans le même temps, les cotisations sociales des salariés du privé vont baisser... ce qui sera compensé par une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG), qui fera contribuer davantage les retraités et les fonctionnaires.

Un millier d'amendements déposés.

Les débats à l'assemblée s'annoncent tendus : concernant la hausse de la CSG, des députés LR, Insoumis et communistes, mais aussi des Constructifs dénoncent un "coup de poignard, un impôt injuste dont l'augmentation va toucher principalement les personnes âgées les plus pauvres". Pour le groupe parlementaire Nouvelle gauche, le PLFSS est "la deuxième lame du budget des riches". Au total, un millier d'amendements ont été déposés et seront au menu jusqu'à vendredi, voire lundi prochain.

Au sein même du groupe parlementaire LREM, des réunions internes et des échanges avec les ministères ont été multipliés en amont, pour déminer le débat. La question d'une possible fin de l'universalité des allocations familiales a été renvoyée à une mission d'information de l'Assemblée qui débutera en décembre.

Infographie : quels changements prévoit le budget 2018 de la sécu ?