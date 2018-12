Budget 2019 : le député LREM de Loire-Atlantique, Yves Daniel, s'abstient

Nantes, France

"Ce budget ne répond pas aux attentes des Français" explique le député de Loire-Atlantique, Yves Daniel. Seul député LREM à s’être abstenu lors du vote du budget 2019, l'élu estime que les Français "réclament plus de justice sociale et fiscale, plus d'équité territoriale". Yves Daniel poursuit : "Notre pays produit des richesses qui sont mal réparties. J'attendais plus de ce budget".

"Je veux être utile"

Le député de Loire-Atlantique ne comprend pas "qu'on n'ait pas fiscalisé les progressions financières. Je ne comprends non plus pas qu'on n'ait pas revalorisé les petites retraites, les petits revenus. J'ai proposé des amendements en ce sens qui n'ont pas été voté". Yves Daniel continue pourtant d'affirmer qu il fait partie du groupe La République En Marche.

Le député explique que, s'il s'est abstenu sur ce budget, il "souhaite que ce mandat soit réussi pour la France et les Français. J'y travaille. Je veux être utile et je ne peux être utile que collectivement".