Budget 2023 : Avec le 49-3, "le gouvernement se dérobe", estime la députée iséroise Elisa Martin (LFI)

Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran l'a prévenu dès hier, l'exécutif devrait recourir à l'article 49-3 "probablement" ce mercredi 19 octobre, afin de faire adopter sans vote le budget 2023. Et cela indigne toute l'opposition, qui envisage de déposer des motions de censure. La députée iséroise LFI Elisa Martin le confirme sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Est-ce que, selon vous, les salariés doivent la poursuivre cette grève, notamment chez Total où il y a des assemblées générales ce matin ?

Elisa Martin : Je crois qu'aujourd'hui on peut estimer que si les salariés veulent - et c'est tout à fait légitime chez Total et ailleurs - bénéficier d'augmentations de salaire, alors oui ils vont devoir continuer à se mobiliser.

Des élus de la Nupes doivent rencontrer ce soir des dirigeants syndicaux (CGT, FSU et Solidaires). Pour préparer quoi ? Une manifestation commune ?

Il y a un certain nombre d'échanges qui ont lieu, chacun conserve évidemment son autonomie, surtout sur les mots d'ordre. Mais il y a sans doute nécessité aujourd'hui de discuter ensemble, ça parait nécessaire. La marche de dimanche (organisée par LFI) était une marche très populaire, très large, à la fois politique, syndicale, associative et soutenue par un certain nombre de personnalités. Je crois que c'est un peu ça l'esprit de ce qui se passe dans le pays.

Ça c'est pour le travail dans la rue et à l'Assemblée, le gouvernement devrait dégainer aujourd'hui le 49-3 pour faire passer le budget. Cela veut dire, on le rappelle, que le gouvernement engage sa responsabilité sur ce texte. L'opposition peut déposer une motion de censure. Allez-vous le faire ?

En effet, le gouvernement, jusqu'à hier soir, n'a pas voulu nous dire exactement quel était le moment où il allait "dégainer" le 49-3. Ça signifie quand même que le gouvernement se dérobe à l'égard de l'Assemblée nationale, mais plus particulièrement à l'égard des amendements qui avaient été votés d'une façon démocratique, on pense évidemment à la taxe sur les sur les dividendes... C'est quelque chose qui sur un plan démocratique est particulièrement critiquable. Et on voit bien à nouveau à quel point le gouvernement ne souhaite pas prendre en compte la représentation nationale.

Le gouvernement annonce quand même qu'il devrait garder 80 ou 100 amendements de l'opposition... Pour revenir à la motion de censure, allez-vous en déposer une ?

Bien sûr, nous allons déposer une motion de censure. La question n'est pas de savoir s'ils vont généreusement nous accorder tel ou tel amendement. La question, c'est de constater aujourd'hui que le gouvernement se dérobe, ne veut pas avoir le débat avec l'ensemble des députés pour construire ce budget de la nation.

Pour que cette motion de censure soit adoptée, il faut que toute l'opposition vote contre, de la gauche à l'extrême droite. Vous êtes donc prête à voter avec le RN pour faire tomber le gouvernement ?

Non, nous n'en sommes absolument pas là aujourd'hui. Chacun se déterminera, bien sûr, et chaque député votera selon selon son propre choix. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Nous allons évidemment déposer une motion de censure et chacun votera selon son choix.

Mais en tout cas, si le RN en dépose une, vous n'allez pas voter la même motion de censure ?

Non, clairement

Vous avez été élu il y a seulement quatre mois. Si éventuellement le gouvernement est renversé, vous êtes prêts à retourner devant les électeurs ? Et quel sens ça ?

Nous n'avons pas peur du peuple. Quand il y a une dissolution, on demande au peuple de s'exprimer à nouveau. Ma foi, il n'y aurait bien sûr aucune difficulté à se prêter à cet exercice démocratique pour la Nupes, pour la France Insoumise. La démocratie, le peuple ne nous fait pas peur, ce qui n'est vraisemblablement pas le cas côté gouvernemental...