Réquisition de grévistes dans les raffineries : "une nécessité publique" pour le député Emmanuel Mandon

Emmanuel Mandon estime que le recours à l'article 49.3 de la constitution pour faire adopter sans voter le projet de loi de finances est "dans l'ordre des choses", il rappelle que ce recours était su de tous "depuis les élections"__. Le gouvernement devrait dégainer le 49.3 ce mercredi, après huit jours de débat à l'Assemblée nationale sur le texte. Et selon le député Modem de la troisième circonscription de la Loire, le débat a bien eu lieu : "il y a des fois des mesures qui sont éprouvées et qui justement doivent émerger jusqu'au débat public, qui font appel à des éléments très techniques parce qu'il y a du juridique, des incidences financières pour des catégories de contribuables et l'équilibre général du budget de la nation".

Appel à la responsabilité face aux difficultés économiques et sociales

Le gouvernement entend conserver une centaine des plus de 3.000 amendements au textes qui ont été déposés. Mais pas celui proposé par le Modem sur la taxation des superprofits. Emmanuel Mandon dit comprendre ce choix. "Nous sommes des modérés et on essaie de mettre le curseur entre des aspirations pour faire changer les choses, parce qu'on a une volonté réformiste, et en même temps on doit être responsable par rapport à l'équilibre général du budget et par rapport aussi à un ordre juridique", explique le député Modem de la Loire.

La responsabilité, elle est essentielle actuellement, ajoute-t-il, en référence aux mouvements de grèves en cours, notamment dans les raffineries. "On se rend compte qu'une poignée de personnes ont la capacité de paralyser un pays et je crois qu'il faut ramener les choses à la bonne dimension, et à chaque fois que l'État peut réquisitionner, c'est une nécessité publique et c'est tout à fait responsable. Il y a un temps pour la revendication et un temps pour la responsabilité, surtout qu'il y a un contexte général [...], on s'attend quand-même à des difficultés économiques et sociales__", résume le parlementaire, tout en rappelant la constitutionnalité du droit de grève.

