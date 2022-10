Vote du budget : qu'est-ce que l'article 49.3 que s'apprête à dégainer le gouvernement ?

C'est l'article qui cristallise toutes les tensions au sein de l'Assemblée nationale : le fameux article 49 alinéa 3 de la Constitution. Selon Olivier Véran le porte-parole du gouvernement, l'exécutif s'apprête à l'utiliser pour faire passer le texte du Budget 2023 sans vote. Considéré comme une preuve d'"autoritarisme" par les Insoumis, il permet de dépasser "le blocage" des oppositions assurait de son côté la députée de Maine-et-Loire Stella Dupont sur franceinfo . En quoi consiste cet article 49.3 ? Les députés peuvent-ils empêcher son usage ? A-t-il été souvent utilisé au cous de la Ve République ? France Bleu fait le point.

En quoi consiste le 49.3 ?

"L'article 49.3 de la Constitution donne la possibilité au Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un projet de loi de finances, un projet de loi de financement de la sécurité sociale et d'un autre projet ou une proposition de loi en débat à l'Assemblée nationale" peut-on lire sur le site de Vie Publique . En clair, quand le Premier ministre décide de recourir à l'article 49.3, la discussion du texte de loi est suspendue. Il est considéré comme adopté, sans vote, "sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent".

Depuis la loi constitutionnelle de juillet 2008, l’usage de l’article 49 alinéa 3 est limité à un projet ou une proposition de loi par session, toujours selon le site Vie Publique. Cette limitation ne s'applique pas aux projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale "Avant cette révision de la Constitution le gouvernement pouvait [...] avoir recours (au 49.3) aussi souvent qu’il le voulait et sur n’importe quel texte".

Quelle est la marge de manœuvre des députés ?

Les députés qui s'opposent à l'utilisation du 49.3 mais aussi au texte de loi peuvent donc déposer une motion de censure. Elle doit être adoptée à la majorité des députés qui composent l'Assemblée. Le gouvernement est renversé si la motion de censure est adoptée. Pour renverser le gouvernement, il faut cependant que les groupes d'opposition se coalisent. Sous la Ve République, une seule motion de censure a été adoptée, en 1962, contre le gouvernement de Georges Pompidou. Le général de Gaulle avait alors dissous l'Assemblée et les législatives qui s'en étaient suivies s'étaient soldées par une large victoire de ses partisans.

Ce 49.3 ne peut être brandi devant le Sénat, celui-ci n'ayant pas le pouvoir de renverser le gouvernement. La chambre haute peut, en revanche, adopter ou rejeter le projet de budget, qui reviendra devant l'Assemblée nationale en nouvelle lecture puis en lecture définitive.

Pourquoi est-il utilisé ?

L'article 49 alinéa 3 s'est "progressivement mué en une arme multifonctionnelle, donnée à des Premiers ministres qui abusèrent des facilités qu'elle leur offrait", notait le spécialiste Guy Carcassonne dans son ouvrage "La Constitution". Ainsi, il a pu être dégainé en cas d'"impatience de la majorité" pour abréger les débats, comme lors de son dernier usage par Edouard Philippe , pour faire adopter le projet de réforme des retraites qui patinait devant l'Assemblée en février 2020, avec plus de 40.000 amendements en discussion.

C'est surtout un moyen de faire passer un texte quand la majorité au pouvoir n'est que relative. C'est le cas de la majorité macroniste à l'Assemblée depuis les dernières élections législatives . Si l'opposition votait d'un bloc contre (327 députés de gauche et de droite contre 249 Renaissance-MoDem-Horizons), le budget serait rejeté.

Combien de fois l'article 49.3 a t-il été utilisé dans l'histoire de la Ve République ?

Jusqu'à présent, la procédure de l’article 49 alinéa 3 a été utilisée 89 fois depuis 1958 par les Premiers ministres. La dernière fois qu'un Premier ministre a utilisé l'article 49.3, c'était le 29 février 2020 : Édouard Philippe avait déclenché la procédure du 49.3 devant l'Assemblée nationale et engagé la responsabilité de son gouvernement pour une adoption sans vote de la réforme des retraites, réforme qui a ensuite été repoussée. Entre 2014 et 2016, Manuel Valls y avait eu recours à six reprises, pour la loi Travail et la loi dite "Macron".

Mais le recordman incontesté du recours au 49.3 reste Michel Rocard. Entre 1988 et 1991, celui-ci l'a utilisé à 28 reprises. Édith Cresson (1991-1992), Jacques Chirac (1986-1988) et Raymond Barre (1976-1981) l'avait eux utilisé huit fois chacun.

À noter que huit personnalités passées par Matignon ne l'ont jamais utilisé : Maurice Couve de Murville (1968-1969), Jacques Chaban-Delmas (1969-1972), Pierre Messmer (1972-1974), Lionel Jospin (1997-2002), François Fillon (2007-2012), Jean-Marc Ayrault (2012-2014), Bernard Cazeneuve (2016-2017) et Jean Castex (2020-2022).