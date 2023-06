Budget à Mont-de-Marsan Agglo : la préfète a tranché

La préfète des Landes, Françoise Tahéri, a pris sa décision concernant le budget de l'agglomération de Mont-de-Marsan pour l'année 2023. Contrairement à ce que laissait supposer la précédente communication de la préfecture sur le sujet, la préfète des Landes ne suivra finalement pas les propositions de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine à la lettre.

La chambre régionale des comptes a en effet rendu public, lundi 5 juin, une proposition de budget. Il s'agit d'une procédure normale lorsque les élus n'arrivent pas à adopter eux-mêmes un budget, et c'est précisément ce qui s'est produit dans l'agglomération de Mont-de-Marsan, puisque le budget a été rejeté le 30 mars dernier . C'est donc la chambre régionale des comptes, autorité indépendante, qui avait été missionnée, comme le prévoit la loi, pour établir une proposition de budget 2023. La préfète avait ensuite 20 jours pour l'adopter en l'état ou pour l'amender. Elle a fait savoir, ce mardi 13 juin, qu'elle avait décidé de le modifier.

"Garantir l'équilibre financier" de trois établissements

"L’analyse de cet avis a conduit la préfète des Landes à en retenir les termes s’agissant des dépenses d’investissement", écrit la préfecture dans un communiqué, "et à s’en écarter pour partie en matière de dépenses de fonctionnement afin de garantir l’équilibre financier du centre intercommunal d’action sociale, du Théâtre de Gascogne et de l’office du tourisme du commerce et de l’artisanat."

"En effet, la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine n’a retenu dans son avis que les seules avances votées en décembre dernier sans prendre en compte la totalité de la dépense afférente", ajoutent les services de l'État. "La réserve de trésorerie de ces trois établissements ne permettant pas de maintenir leur bon fonctionnement sur la totalité de l’année, la préfète a décidé d’y remédier et d’intégrer une dépense de 2,3 millions d'euros dans le budget qu’elle a arrêté", précisent-ils.

Maintenant que la préfecture a pris sa décision concernant le budget,"le conseil communautaire recouvre ses pleins pouvoirs budgétaires et pourra donc prendre toute décision modificative qui lui paraît utile", précise par ailleurs la préfecture.