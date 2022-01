Budget de l'eau, A480... Christophe Ferrari, président de Grenoble-Alpes métropole invité de France Bleu Isère

Les problèmes de circulation automobile, la présidentielle qui approche, ou encore les tensions avec la ville de Grenoble autour du budget de l'eau ... Le président de Grenoble-Alpes métropole était l'invité de France Bleu Isère ce jeudi 20 janvier.

Alors que les points de crispation se multiplient entre la métropole et la ville de Grenoble - plusieurs dossiers les opposent en justice, comme le dossier du logement social - le président de Grenoble-Alpes métropole était l'invité de France Bleu Isère ce jeudi 20 janvier. L'occasion d'évoquer tous les sujets d'actualité qui secouent le territoire.

D'abord, évoquons ces points de tension qui se multiplient entre la métropole et la ville de Grenoble. Deux dossiers vous opposent en justice, l'un sur le logement social et l'autre sur l'eau. Pourquoi cette tension ? Comment vous l'expliquez ?

Parce que finalement, les intérêts de Grenoble ne sont pas toujours les intérêts de la métropole et des 49 communes de la métropole. Mon rôle, c'est tout simplement d'assurer l'équité à l'échelle de la métropole entière et du coup, de défendre les intérêts de l'ensemble des métropolitains, donc de veiller à trouver les compromis nécessaires.

Et puis sur la question de l'eau, c'est très simple. Le législateur, lorsqu'il y a eu transfert de la compétence en 2015, n'a pas mis en place les commissions ad hoc pour évaluer les transferts. Donc, ce que nous avons fait à la métropole, c'est de mettre en place une mission transpartisane - à la fois l'opposition et la majorité - pour tout simplement superviser ces transferts, afin que tout le monde transfère bien, puisqu'il n'était pas question que les métropolitains soient lésés dans leurs factures d'eau. Le principe, c'est que l'eau paie l'eau : la facture de l'usager va payer les tuyaux, les emprunts pour les mettre en place, le traitement si nécessaire ... c'est ça le budget de l'eau.

Or, nous avons découvert dans les transferts qu'une partie des emprunts ne correspond pas au budget de l'eau pour la Ville de Grenoble. Donc une partie de l'emprunt a naturellement été renvoyé à la ville, puisqu'il correspondait plutôt à des dépenses du budget général de la ville, et pas du budget de l'eau.

Et donc, vous diriez qu'il y a tromperie de la part de la ville de Grenoble ?

Non, parce que tout cela est quand même compliqué. Mais il y a eu un travail, vous savez, ça ne s'est pas fait à la hussarde, au dernier moment. On a eu des échanges qui ont duré trois ans sur ce sujet. Il y a eu des propositions pour régler ce sujet, qui étaient indolores complètement pour la ville de Grenoble, proposées à la fois par Michel Savin et par Marc Oddon, qui n'ont pas été acceptées. Je le regrette, mais globalement, mon rôle, c'est qu'à la fin, le budget de l'eau soit juste et parfait.

Au-delà de l'opposition entre la ville centre et les communes alentours, est-ce qu'il n'y a pas une dimension politique là-dedans, liée à votre réélection mouvementée en 2020 ?

Non, je ne crois pas. Si certains le pensent, c'est leur responsabilité. En tout cas, ce n'est pas la mienne. D'ailleurs je rappelle que dans le passé, il y avait eu des emprunts récupérés par la métropole qui n'étaient pas suffisants. Venant de la ville de Grenoble, je les ai immédiatement récupérés, ce qui a été plutôt quelque chose de positif pour la ville. En fait, le sujet est purement technique, il ne souffre pas de sujets politiques. En fait, la question est "qu'est-ce qu'il y a dans le budget de l'eau ?". Point.

Il y a un terrain, peut-être, sur lequel vous allez pouvoir vous réconcilier : celui du climat et de "Grenoble capitale verte européenne". Eric Piolle se dit outré de l'absence d'Emmanuel Macron au lancement officiel samedi dernier. Est-ce que c'est votre cas également ?

Moi, je considère que le territoire mérite toutes les attentions. Nous sommes précurseurs de plein de choses ici. On ne montre pas les gros bras, c'est parce que c'est notre histoire collective, on protège notre territoire depuis toujours et je pense que ça peut inspirer. Et donc, moi, si le président de la République veut s'inspirer de Grenoble, de ce qui s'y fait, il est largement le bienvenu et on pourra montrer effectivement tout ce qui est bien fait dans ce territoire. Après, on n'est pas les seuls et les meilleurs. Il y a plein d'autres choses qui se font ailleurs.

Mais vous ne regrettez pas son absence ?

Ecoutez, moi, je n'ai pas à juger de la place du président de la République. C'est lui qui décide. Mais il est clair que cette nomination montre l'énergie et les résultats que nous avons depuis des décennies dans ce territoire. Et ce n'est pas que la ville de Grenoble, ce n'est pas que la métropole, ce sont aussi les acteurs économiques et les acteurs sportifs, culturels qui ont mis en mouvement tout ça, les acteurs citoyens. En fait, "capitale verte européenne", c'est un prix qui est décerné à un territoire, pas un homme, ni Eric Piolle, ni Christophe Ferrari, ni je ne sais qui. C'est le territoire collectif qui est reconnu, c'est cela qu'il faut regarder.

En matière de climat, une date cruciale se rapproche : un nouveau cap dans la ZFE. En juillet prochain, les véhicules Crit'Air 3 seront interdits dans 27 communes. En 2025, les véhicules Crit'Air 2 seront interdits. Est-ce que ce calendrier vous semble réaliste ?

En tout cas, il a été posé comme tel et nous travaillons à sa mise en œuvre avec à la fois des dérogations qui sont nécessaires lorsque les entreprises ne trouvent pas les véhicules de conversion. La question des utilitaires, notamment. On est dans une dans un dialogue permanent avec le Medef, la CGPME, la CCI, etc.

Donc il y aura des dérogations pour un certain nombre d'entreprises, d'entrepreneurs ?

Dès lors qu'un véhicule propre ne se retrouve pas dans un catalogue, on ne va pas l'inventer ! Il faut être simplement pragmatique sur ces sujets. Le but, c'est que nous atteignons ensemble les objectifs de qualité de l'air parce que je ne voudrais pas que demain, nous soyons condamnés par la Communauté européenne à verser des dizaines de millions d'euros d'amende, ce n'est pas le but de l'argent du contribuable. Donc, nous devons avancer sur ce sujet et nous trouverons les solutions dans un dialogue permanent avec les acteurs économiques. Et je salue d'ailleurs leur volonté. Ils veulent agir aussi dans cette direction. Donc nous trouvons les bons compromis.

Malgré une baisse de la circulation, Grenoble reste la quatrième ville la plus embouteillée de France. Après huit ans de mandat, ce n'est pas un semi-échec pour vous ?

Ecoutez, on me disait au début de mon précédent mandat qu'on n'arriverait jamais à régler le problème du Rondeau, ni celui de l'A480. Nous sommes en train de faire les travaux. Le chantier de l'A480 se termine cette année, le Rondeau ce sera l'année prochaine. Les simulations nous montrent que cela rendra beaucoup plus fluide la circulation, sans pour autant y faire venir un trafic de transit supérieur.

Parlons de la présidentielle, Christophe Ferrari. Par le passé, vous aviez soutenu Arnaud Montebourg. Il a renoncé officiellement hier. La gauche est éclatée, il y a plusieurs candidats. Qui allez-vous soutenir ?

En fait, cela nous montre que les thèmes de Montebourg sont extrêmement populaires, il a été très avant-gardiste sur des sujets de souveraineté économique, la nécessité de réindustrialisation. Mais ça ne suffit pas pour être fort dans les sondages pour la présidentielle. La gauche est atomisée, tous les candidats sont entre 2 et 10%. Cela veut dire que personne n'a la légitimité suffisante. Moi, j'invite véritablement l'ensemble de ces leaders à réfléchir à une candidature unique. Je ne veux pas que l'on voit passer les trains et qu'on ait à choisir, de nouveau, entre la droite, la droite extrême ou les libéraux avec Emmanuel Macron, dont je rappelle qu'aujourd'hui, il nous annonce notamment pour l'université - un sujet qui me touche - une augmentation massive des droits d'inscription et finalement, une espèce d'abandon de la gratuité de l'accès à l'université.

Donc, la gauche a une responsabilité historique de se réunir et moi, j'irai évidemment vers la primaire populaire et le choix qui en découlera. Je voterai pour cette primaire et j'invite évidemment toutes celles et ceux de gauche qui ont envie de ne pas être les spectateurs de la présidentielle, à s'inscrire et à voter.

Christiane Taubira est en tête des intentions de vote de cette primaire populaire. Ça vous semble une bonne candidate ?

Moi, je trouve que Christiane Taubira est une femme exceptionnelle dans son parcours politique, j'ai énormément d'estime pour elle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle représente une solution. Merci à elle d'avoir mis un coup de pied dans tout ça. Je trouve qu'une femme qui met un coup de pied dans cet univers assez masculin - comme d'ailleurs Anne Hidalgo - c'est une bonne chose. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, comme Yannick Jadot ou Fabien Roussel ne peuvent pas rester sourds et ne pas entendre ça, sauf s'ils sont là uniquement pour défendre leur propre boutique, ce que je trouve contraire aux idéaux de la gauche.

Une question d'actualité encore Christophe Ferrari : une grève des professeurs est encore prévue aujourd'hui, la deuxième en une semaine. Après l'épisode Ibiza, le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, doit-il démissionner ?

Moi, je trouve qu'au-delà du sujet Ibiza, etc., ce qui a été le plus scandaleux, c'est d'apprendre tout simplement les protocoles la veille de la rentrée dans un journal du soir payant. Moi, je trouve que cette séquence-là n'est pas acceptable et il faut sans doute qu'il y ait des signes qui soient montrés. Je pense qu'effectivement, pour retrouver un apaisement nécessaire, Mr. Blanquer ne peut pas rester. Ce serait un signe fort.