Budget de la Sécurité sociale : Élisabeth Borne dégaine à nouveau le 49.3

À l'issue d'une séance houleuse à l'Assemblée nationale, en l'absence volontaire des députés Nupes et RN, Élisabeth Borne a dégainé le 49.3 ce mercredi soir. Invoquant les "1.160 amendements restants", et "les délais fixés par la Constitution", la cheffe du gouvernement a actionné l'article 49 alinéa 3 de la Constitution sur l'ensemble du projet de budget 2023 de la Sécurité sociale. Cela permettra son adoption, sans vote, en première lecture à 23 h 41 ce jeudi soir, sauf si une motion de censure est déposée d'ici là.

Le texte final "tient compte de vos échanges en commission", a garanti la Première ministre aux députés restants dans l'hémicycle, peu après 23 h 30. Elle assure que plus de 150 amendements ont été retenus, de la majorité comme des oppositions. Élisabeth Borne a notamment cité des mesures pour le "meilleur financement des services à domicile", "l'accroissement des contrôles des Ehpad", "une meilleure prise en charge des enfants en situation de polyhandicap", ou encore "la prise en charge à 100 % des prothèses capillaires pour les femmes atteintes de cancer".

Pas de motion de censure pour le moment

Les députés écologistes ont fait savoir qu'ils ne déposeront pas de motion de censure contre le gouvernement. En revanche, les autres groupes de la Nupes n'ont pas encore officiellement fait connaître leur décision, tout comme le RN. "Tous les articles ont été votés, nous avons tous pris part aux votes. On a fait le boulot sincèrement avec honnêteté. En réponse, on a de la malhonnêteté", regrette l'insoumise Ségolène Amiot. C'est la troisième fois qu'Elisabeth Borne engage le 49.3 sur les textes budgétaires, après ceux sur les parties recettes du budget de l'Etat et de celui de la Sécu la semaine dernière , adoptés en première lecture.

Le budget 2023 de la Sécurité sociale doit passer en commission au Sénat mercredi prochain. Il prévoit d'améliorer la prévention, avec des rendez-vous gratuits à 25, 45 et 65 ans ; de réformer la formation des généralistes en ajoutant une quatrième année avec des stages "en priorité" dans les déserts médicaux. Le texte entend également accroître la lutte contre les "abus" d'arrêts de travail prescrits lors de téléconsultations.