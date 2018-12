Budget 2019 : le TOP 5 des gros investissements de la ville de Laval l'année prochaine

Laval, France

C'est un budget "ambitieux et transparent" selon les élus de la majorité au conseil municipal de Laval - ce n'est pas l'avis des élus d'opposition. Le budget dit primitif pour 2019 a été adopté ce lundi soir au conseil municipal de Laval. Il s'agit d'un budget de 61,7 millions d'euros, dont 8,2 millions d'euros d'investissement.

Voici le TOP 5 des gros investissements qui attendent la ville en 2019.

Début normalement au printemps des travaux du futur Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) : 2,4 millions d'euros en 2019 . Au total plus de 7 millions d'euros investis sur 3 ans.

(CRD) : . Au total plus de 7 millions d'euros investis sur 3 ans. Travaux d'électricité et de sols à la salle polyvalente de Laval : 500 000 euros. En attendant l'ouverture de l'Espace Mayenne, la future grande salle pour les événements sportifs et culturels.

de Laval : En attendant l'ouverture de l'Espace Mayenne, la future grande salle pour les événements sportifs et culturels. Le deuxième tranche des travaux de la rue de Bretagne : 300 000 euros. Même somme, 300 000 euros pour la rénovation du restaurant scolaire de la Senelle.

Même somme, pour la rénovation du Les travaux de la rue Sainte-Anne : 200 000 euros

Les travaux de la rue des Trois Régiments : 61 000 euros.

.

L'opposition municipale a voté contre ce budget 2019, adopté donc à la majorité. Par ailleurs les impôts n'augmenteront pas en 2019.

L'opposition dénonce l'épuisement des agents de la ville

Pour faire des économies, la ville de Laval veut réduire de 2% le coût de sa masse salariale, explique le maire de Laval, François Zochetto : "les rémunérations des agents ne baissent pas, mais il y a une meilleure gestion des services, et nous avons fait beaucoup de mutualisations avec l'agglomération. Mais ça permet toutefois le maintient du service publique de qualité"

La majorité parle de gestion et d'économie, l'opposition répond épuisement des agents. "À la ville de Laval, on a un taux d'arrêt de travail supérieur à la moyenne", assure Claude Gourvil, conseiller municipal d’opposition. "Le service des espaces verts a par exemple perdu en trois ans presque vingt agents sur une centaine, c'est énorme. Donc ça fait des accidents du travail, des arrêts, de la démotivation et de la contre-productivité".

Par ailleurs, la ville compte réduire sa dette de 4,4 millions en 2019. Pour l'opposition, il faut investir au contraire une partie de cette somme pour la rénovation énergétique des bâtiments, pour faire des économies plus tard.