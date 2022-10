Budget : Elisabeth Borne face aux motions de censure Nupes et RN

Après plusieurs semaines d'un faux suspense, Élisabeth Borne a engagé la semaine dernière la responsabilité du gouvernement en recourant à l'article 49.3 de la Constitution, afin de faire adopter le budget sans vote des députés. Idem pour le budget de la Sécurité sociale. Comme la Constitution les y autorise, les oppositions ont répliqué en déposant des motions de censure. Elle seront discutées cet après-midi à l'Assemblée nationale ce lundi. Une séquence politique qui s'annonce animée même si les textes ont peu de chance d'être adoptés.

Au total, trois motions de censure seront examinées à l’Assemblée nationale, à partir de 16h. Les deux premières ont été déposées par la Nouvelle union populaire, écologique et sociale (Nupes) et par le Rassemblement national (RN), après que le gouvernement a déclenché le 49.3 sur le Projet de loi de finances (PLF) 2023, mercredi 19 octobre. La troisième a été déposée par la Nupes après le 49.3 sur le Projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), le lendemain, le jeudi 20 octobre. Voilà comment va se passer leur examen.

Prises de parole

À 16h, à l’ouverture de la première séance publique, la présidente du groupe Europe Écologie-Les Verts (EELV), Cyrielle Châtelain, défendra la première motion de censure, celle de la Nupes. Elle aura droit à 10 minutes de temps de parole. Un orateur du RN lui succèdera pour défendre la deuxième motion de censure. Lui aura droit à 15 minutes à la tribune, compte tenu du nombre de députés dans son groupe. Une fois ces prises de parole terminées, les huit autres groupes politiques viendront expliquer s’ils voteront en faveur ou en défaveur de ces motions de censure.

Le premier orateur à le faire sera membre du groupe Gauche démocrate et républicaine (GDR, qui comprend notamment les communistes), pour 10 minutes. Puis ce sera au tour d’un représentant du groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT), pour 10 minutes, d’un de Renaissance, pour 50 minutes, d’un de La France insoumise (LFI), pour 10 minutes, d’un des Républicains (LR), pour 10 minutes, d’un du groupe Démocrate (MoDem et indépendants), pour 15 minutes, d’un du groupe Socialistes et apparentés, pour 10 minutes, et d’un du groupe Horizons, pour 10 minutes. Un député non inscrit fermera le banc, avec une prise de parole de cinq minutes.

30 minutes de vote

Le gouvernement interviendra ensuite pour répondre à l’ensemble des arguments déployés par les groupes. Puis les députés quitteront l’hémicycle pour aller voter dans des salles annexes. Ils voteront deux fois : sur la première motion de censure - le vote dure 30 minutes et les résultats sont annoncés à l’issue-, et ensuite sur la deuxième motion de censure - là encore, le vote dure 30 minutes de vote, les résultats sont annoncés à l’issue-.

Même schéma à 21h30, cette fois avec la motion de censure de la Nupes déposée après le 49.3 sur le budget de la Sécurité sociale. Le premier orateur sera le socialiste Jérôme Guedj, qui défendra le texte commun à la gauche. Puis auront lieu les explications de vote de chaque groupe à la tribune, à l’issue desquelles le gouvernement répondra une nouvelle fois. Une fois le scrutin annoncé, les députés quitteront l’hémicycle pour aller voter dans des salles voisines : pour ou contre la motion de censure. “On en a jusqu’à minuit”, a confié un familier de l’Assemblée à franceinfo.

Peu de chances d'aboutir

Ces motions n'ont a priori aucune chance de recueillir la majorité absolue de 289 voix, nécessaire pour faire tomber le gouvernement.

Ni la Nupes, qui compte 151 députés, ni le RN, qui dispose de 89 députés, n'entendent soutenir la motion rivale. Et la droite a déjà prévenu qu'elle ne les voterait pas pour ne "pas rajouter du désordre au désordre". "Si un jour on doit voter une motion de censure, c'est celle que nous aurons choisi de déposer. Et on ne s'interdit pas de le faire", a commenté dimanche sur Radio J Olivier Marleix, le chef de file des députés LR.

Le rejet de ces motions de censure permettra l'adoption de la première partie du projet de loi de finances (PLF) pour 2023 et le passage à l'examen de la seconde, les dépenses, à partir de jeudi.

Sous la Ve République, une seule motion de censure a été adoptée, en 1962, faisant tomber le gouvernement de Georges Pompidou.