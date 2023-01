Budget, embauches, application smartphone : les principales mesures du "plan d'actions" pour la justice

Une hausse du budget, des embauches en masse, une applications smartphone pour rendre la justice facilement accessible aux citoyens, ou encore une réforme de la procédure pénale. Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a dévoilé ce jeudi les 60 mesures de son "plan d'actions" issu des Etats généraux de la justice, pour répondre au constat de "délabrement avancé" de l'institution. Magistrats, greffiers et avocats avaient à nouveau manifesté fin novembre pour dénoncer leurs conditions de travail. Voici les différentes mesures annoncées par le Garde des Sceaux.

Hausse du budget

La première annonce du ministre concerne la hausse attendu du budget global de la Justice * : "Le budget continuera d'augmenter jusqu'à 11 milliards d'euros jusqu'en 2027",* a annoncé Éric Dupond-Moretti. Le budget est actuellement de 9,6 milliards d'euros.

"A l'issue des deux quinquennats [d'Emmanuel Macron], le budget de la justice aura connu une hausse de près de 60%", a affirmé le garde des Sceaux. "Les moyens permettront, entre autres, de revaloriser les agents du ministère, de poursuivre et finaliser le plan de 15.000 places de prison, de moderniser et agrandir les palais de justice en cohérence notamment avec l'exigence écologique, de numériser la justice et surtout de recruter massivement pour renforcer les effectifs", a détaillé Eric Dupond-Moretti.

10.000 postes en plus, dont 1.500 magistrats

Le Garde des Sceaux a également confirmé des embauches massives pour tenter de soulager les professionnels et d'accélérer les procédures. Il a annoncé la création de 10.000 postes, dont 1.500 magistrats. et 1.500 greffiers d'ici 2027.

"En cinq ans, nous aurons recruté autant de magistrats que ces 20 dernières années", a affirmé le garde Éric Dupond-Moretti. Il a tenu à "préciser que ces renforts interviendront dès cette année, en particulier par l'arrivée en juridiction de nouveaux magistrats, nouveaux greffiers et nouveaux juristes assistants".

Une application sur smartphone pour simplifier les demandes des citoyens

Eric Dupond-Moretti a aussi annoncé vouloir "développer une application smartphone" pour le ministère de la Justice. "Cet outil mettra à portée de doigt, dès le mois d'avril prochain, des informations sur le fonctionnement de la justice, par exemple des simulateurs en matière de pension alimentaire ou d'aide juridictionnelle", a détaillé le ministre de la Justice.

"A partir de 2024, il sera possible pour une victime de demander par ce biais une indemnisation devant le tribunal correctionnel, de former une demande d'aide juridictionnelle via le mobile", a-t-il précisé.

Un "passeport" pour les collégiens

Par ailleurs, Eric Dupond-Moretti annonce un "passeport Educdroit" pour les collégiens. Il s'agit de permettre aux élèves de garder une trace de leur interaction avec les professionnels de la justice. "Ce passeport suivra l'élève tout au long de ses études", a dit le ministre.

Divorces, conflits : diviser par deux les délais pour les procédures civiles

Éric Dupond-Moretti a aussi annoncé vouloir "diviser par deux" le délai de traitement des procédures civiles d'ici à 2027, en développant une culture du règlement à "l'amiable". Le ministre a appelé à un "véritable changement de logiciel pour la justice civile" qui représente 60% de l'activité judiciaire (divorce, conflit salarié-employeur...) mais connait, selon le rapport des Etats généraux de la justice, un "lent déclassement". Les délais sont actuellement de deux ans en moyenne.

Refondre le code de procédure pénale

Le ministre a aussi annoncé lancer le "défi sans précédent" de la réécriture du code de procédure pénale, qui passera notamment par une "simplification des cadres d'enquêtes" conformément au souhait des forces de l'ordre. "Il ne s'agit pas de remettre à plat les grands principes", a-t-il assuré, mais de "moderniser" une bible procédurale devenue, selon le rapport des Etats généraux, "excessivement complexe (et) illisible".

Témoins assistés, perquisitions de nuit et comparutions immédiates

Par ailleurs, le statut de témoin assisté sera réformé : il "bénéficiera désormais de nouveaux droits dont celui d'un droit d'appel étendu", a détaillé Eric Dupond-Moretti. "Le juge d'instruction pourra également lui notifier davantage d'actes", a-t-il ajouté.

Le ministre entend également "modifier le régime des perquisitions de droit commun en matière criminelle pour permettre aux enquêteurs (...) de procéder à des perquisitions de nuit". Concernant la comparution immédiate, le ministre annonce "l'harmonisation des délais de renvoi".

Des caméras-piétons pour tous les surveillants de prison

Eric Dupond-Moretti a également annoncé la généralisation "du port des caméras-piétons" par les surveillants de prison.

"Cet équipement tant attendu est de nature à leur assurer la sécurité qui leur est due, et à apaiser les tensions au sein de la détention", a assuré le ministre.

15.000 places de prison en plus d'ici 2027

Par ailleurs, concernant la surpopulation carcérale, le garde des Sceaux annonce qu'en 2023, "10 nouveaux établissements représentant 2.000 places, seront livrés" : les centres pénitentiaires de Troyes-Lavau et de Caen-Ifs, le centre de détention de Fleury-Mérogis, et 7 structures d'accompagnement à la sortie.

"Au total, 24 établissements, soit la moitié du programme, seront opérationnels en 2024 et permettront ainsi d'améliorer significativement les conditions de détention, et la qualité de travail pour les agents pénitentiaires". Eric Dupond-Moretti a rappelé la volonté d'Emmanuel Macron de construire 15.000 places de prison d'ici la fin du quinquennat en 2027.

Renforcer la justice des mineurs

Le ministre a également réaffirmé sa volonté d'améliorer la justice des mineurs. D'abord en poursuivant la réduction des délais de jugement, mais aussi en renforçant les mesures d'accompagnement des mineurs délinquants. Il veut notamment renforcer les partenariats avec le ministère des Armées, mais aussi l'insertion par le sport. Eric Dupond-Moretti a également confirmé la construction de nouveaux centres éducatifs fermés.

