Budget et délais des travaux de rénovation du Stade Armand-Cesari : "Un risque de dérapage"

13,6M€, 15,5M€ en comptant les études. C'est le montant de la rénovation du stade Armand-Cesari validée à l'unanimité ce lundi 24 juillet par les élus de la Communauté d’Agglomération de Bastia. Le conseil communautaire s'est penché sur la modification des travaux après étude du projet. Les pylônes d'éclairage seront par exemple supprimés, la cuisine centrale prévue ne sera pas réalisée car jugée trop onéreuse. Le projet avait initialement été estimé à 9-10M€. "Un surcoût lié à l’inflation des matériaux de construction, mais aussi à certaines contraintes techniques, tout comme des choix plus qualitatifs", a expliqué Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB. Pour autant, 13,6M€ c'est le montant maximum prévu par l’établissement public pour cette opération. La CAB explique rester vigilante au dépassement des coûts, un document sur les futures recettes qu'engendrera Armand-Cesari est également en préparation.

ⓘ Publicité

"On va être très vigilants sur la maîtrise des coûts et des délais parce qu'il y a un risque de dérapage très important", estime Julien Morganti, conseiller communautaire "Un Futur pour Bastia"

Du coté de l'opposition, Julien Morganti a voté pour ces travaux. Pour le conseiller communautaire "Un Futur pour Bastia", la vigilance doit être de mise. "On est très vigilants parce qu'on s'aperçoit qu'il manque le modèle économique global du projet de rénovation" souligne-t-il. "On a les dépenses mais on n'a pas les recettes, on ne sait pas combien va rapporter ce stade en termes de valorisation. On va donc être très vigilants sur la maîtrise des coûts et des délais parce qu'il y a un risque de dérapage très important. Et face au ras-le-bol fiscal de la population, on va être très exigeants sur ce dossier, c'est très important parce que aujourd'hui, les infrastructures sportives méritent d'avoir un modèle économique global, donc la puissance publique met de l'argent. Mais on attend aussi que les utilisateurs utilisent cet équipement avec une redevance permettant des recettes pour la collectivité".

loading

"Aujourd'hui, on ne débordera pas, je le dis très clairement, si d'aventure on aurait des mauvaises surprises au moment de l'ouverture des plis, on ferait des choix. Mais cette enveloppe de 13,6M€, elle est là pour être respectée" explique Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB

Pour Louis Pozzo di Borgo, le président de la CAB, les coûts sont maîtrisés : "Dans un premier temps, on était sur une estimation. C'était notre souhait de faire cette opération pour 9-10M€. Entre-temps, je le rappelle, que sur la dernière année et demie, on a environ 15 points d'augmentation sur la construction, c’est une réalité ici comme ailleurs. Donc ça fait partie des augmentations. Et puis y a des choix forts sur une partie qualitative".

Et d'ajouter : "Aujourd'hui, on ne débordera pas, je le dis très clairement, si d'aventure on aurait des mauvaises surprises au moment de l'ouverture des plis, on ferait des choix. Mais cette enveloppe de 13,6M€, elle est là pour être respectée. On sait ce qu'on doit faire, on a quand même des marges de manœuvre parce qu'il nous reste une dernière étude sur notamment la résistance des couvertures qui va être faite, via une maquette numérique. On sait qu'on a des quelques économies à faire, mais on ne débordera pas sur ces 13,6M€, c'est aujourd'hui le seuil haut de ce que nous pouvons faire".

loading

Concernant le calendrier, le début des travaux est prévu entre le premier et le deuxième trimestre 2024. La première phase de livraison devrait intervenir fin 2025 pour s'achever début 2026.