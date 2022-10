Budget : le gouvernement mis en minorité à plusieurs reprises à l'Assemblée

GAUTHIER BEDRIGNANS / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Une majorité plus que jamais relative. Le gouvernement a été plusieurs fois mis en minorité hier à l'Assemblée Nationale, au cours de l'examen des mesures du budget 2023. Exemple le plus flagrant : le vote d'une taxe exceptionnelle sur les "super-dividendes", qui consiste à taxer à 35% au lieu de 30% les dividendes exceptionnellement élevées que pourraient verser les grandes entreprises. Il s'agit des dividendes versés ou des rachats d'actions, quand les revenus de l'entreprise en question sont supérieurs de 20% à la moyenne des revenus distribués entre 2017 et 2021.

Cet amendement a divisé les députés de la majorité relative. Il a pu être voté notamment grâce au soutien des groupes politiques de gauche membres de la Nupes et à celui du RN. Mais il a aussi fissuré le camp de la majorité, puisqu'il était proposé par le Modem et qu'il a reçu le soutien d'une vingtaine de députés Renaissance, tandis que les députés du groupe Horizons se sont pour la plupart abstenus.

Le ministre des Comptes publics Gabriel Attal a mis en garde contre l'"effet signal" négatif d'un tel dispositif pour l'attractivité du pays. Il a aussi rappelé que le gouvernement souhaitait déjà transposer dans le budget un accord entre pays européens pour mettre à contribution les "superprofits", ces bénéfices exceptionnels réalisés par certaines entreprises.

La limitation du déficit à 5% rejetée

Les oppositions ont aussi réussi à rejeter en première lecture, par 192 voix contre 175, l'article liminaire du projet de loi de finances, dans lequel figurait l'objectif-clé de contenir le déficit public à 5% du PIB en 2023. "Vous êtes réunis Nupes, Rassemblement national, LR, pour priver la France de tout cap", a dénoncé le ministre des Comptes publics Gabriel Attal.

Toujours contre l'avis du gouvernement, les oppositions ont réussi à adopter (174 voix pour, 156 contre) un amendement sur les titres-restaurant, relevant le montant maximal de la contribution que les employeurs peuvent apporter pour leur acquisition par leurs salariés.