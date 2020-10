Budget participatif : les habitants de Charleville-Mézières invités à proposer des projets pour la ville

Charleville-Mézières lance son premier budget participatif. Chaque année, le budget municipal réserve 250 000 euros aux projets proposés par les habitants.

Les habitants peuvent proposent leurs projets jusqu'au 15 novembre

Depuis ce lundi 12 octobre 2020 et jusqu’au 15 novembre, les Carolomacériens peuvent soumettre leurs propositions sur une plateforme de consultation citoyenne, ou sur papier libre déposé en mairie. Les services municipaux et les élus s’assureront ensuite qu’ils sont réalisables financièrement et techniquement. Et qu’ils ne vont pas à l’encontre de la politique municipale. Hors de question par exemple d’utiliser les 250 000 euros pour démonter les caméras de vidéosurveillance.

Je suis persuadé que l’une des raisons pour lesquelles on a moins de participation à nos élections locales, c’est qu’une partie des citoyens ont l’impression que les décisions ne les concernent pas, sont prises sans eux, voire parfois contre eux" - Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières

Les projets seront débattus, puis soumis au vote

Les propositions qui auront passé cette première phase de sélection seront ensuite discutées en réunion publique, par quartier, au sein des nouvelles assemblées des habitants. Les 120 Carolomacériens volontaires qui les composent devront établir quels sont les projets prioritaires. Les internautes pourront aussi commenter les idées sur la plateforme de consultation, en débattre sur un forum et attribuer des coeurs à leurs projets préférés.

Le 26 juin 2021, les idées retenues seront soumises au vote de tous les Carolomacériens, en ligne sur internet ou physiquement, à l’Hôtel de Ville.