Bureau des Vérifications : tripler le nombre de policiers municipaux à Marseille en 6 ans serait impossible

Marseille, France

Si elle est élue en mars prochain, Martine Vassal affirme qu'elle créera 1200 postes supplémentaires de policiers municipaux. Cela reviendrait donc à plus que tripler les effectifs actuels. Aujourd'hui, il y 450 policiers municipaux à Marseille, sous la responsabilité du maire qui dispose de pouvoirs de police administrative en vertu de l'article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Les policiers municipaux sont des fonctionnaires territoriaux rémunérés par la ville. A Marseille, ils coûtent chaque année à la ville autour de 24 millions d'euros.

Jean-Claude Gaudin n'a pas réussi à doubler les effectifs

L'équipe de Martine Vassal affirme que le triplement des effectifs coûterait 270 millions d'euros. Aux municipales de 2014, Jean-Claude Gaudin comme son adversaire socialiste Patrick Mennucci avaient tous les deux promis de passer le nombre de policiers de 300 à 600. Selon les calculettes de l'institut Montaigne (Think Tank libéral), cela devait couter 74,3 millions d'euros supplémentaires. Tout compris: salaire, équipement, voiture, formation. Un policier municipal coûte environ entre 40 et 50 000 euros par an.

Alors que le doublement des effectifs a été impossible, Martine Vassal veut tripler la mise. "C'est faisable mais avec des réserves, estime Jean-Michel Weiss, secrétaire national de la Fédération Autonome de la Fonction Publique Territoriale, en charge de la police municipale. Il faut d'abord être sur que les Marseillais sont prêts à payer autant pour renforcer la sécurité. Mais il faut aussi savoir ou nous allons pouvoir héberger et équiper ces policiers".

Des difficultés de recrutement

Et puis il y un autre problème. Comment trouver ces policiers . Toutes les villes en veulent. Il y a des concours. Et les lauréats vont aux communes les plus offrantes. Or, Marseille n'a pas la réputation de donner les plus belles primes à ses policiers. "Ça peut changer, remarque David Galtier, ancien grand patron des gendarmes de la région Paca et tête de liste dans les 13/14 avec Martine Vassal. Et si on propose des missions claires et un accès au logement facile. Ce sera encore plus facile".

Impossible en six ans

Même si Martine Vassal met les moyens pour embaucher de nombreux policiers municipaux, elle ne pourra jamais tripler leur nombre en six ans. Elle même reconnait que cet objectif n'est atteignable qu'en deux mandats. A condition d'être élue en mars, ... et réélue en 2026.