Bureaux de vote de Côte-d'Or : qui sont les assesseurs ?

Au moins 1 816 assesseurs seront présents dans les 908 bureaux de vote de Côte-d'Or pour le second tour de l'élection présidentielle, dimanche 7 mai.

Le second tour de l'élection présidentielle, c'est déjà ce dimanche. Les 360 658 inscrits sur les listes électorales en Côte d'Or sont appelés aux urnes, dans les 908 bureaux de vote Côte-d'Oriens. Et pour veiller au bon déroulement du scrutin, deux assesseurs minimum seront présents.

Membres du conseil municipal

Pour qu'un bureau de vote soit complet, à l'ouverture du bureau, il faut un président, un secrétaire et au moins deux assesseurs, à la fermeture, il ne faut plus qu'un président et un assesseur. Les assesseurs ce sont des membres du conseil municipal qui sont nommés par le maire pour surveiller le bureau de vote et le bon déroulement du scrutin.

S'il manque des assesseurs...des électeurs seront choisis

Et ils sont d'ailleurs obligés de le faire, c'est la loi qui le dit. Un conseiller municipal qui refuserait d'exercer cette fonction sans excuse valable peut être démis d'office. Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés, toujours par le maire, parmi les conseillers municipaux puis les électeurs de la commune. Et dans ces cas là, les assesseurs manquants sont pris parmi les premiers électeurs sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé s'il manque un assesseur...le plus page et le plus jeune si il en manque deux.