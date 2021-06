Bureaux de votes dédoublés : le casse-tête des communes pour les élections départementales et régionales

Ce dimanche 19 juin, 4 millions de Nordistes sont appelés aux urnes. On vote deux fois. Une première fois pour les élections régionales, et une seconde pour les départementales. Les bureaux de vote sont dédoublés, un pour chaque scrutin. C'est un casse-tête pour les communes : exemple à Mérignies.

Des bureaux de vote avec un sens de circulation à cause de la crise sanitaire, Christophe Delplanque en a déjà organisé. Cette année, le challenge est tout autre pour le directeur général des services de Mérignies. "Faut pas se tromper entre les deux bureaux et entre les deux scrutins." Dans cette petite commune de la Pévelle, 2.472 électeurs sont appelés aux urnes. Le centre Sport et Culture héberge d’ordinaire deux bureaux de votes dans sa grande salle de spectacle. Ce dimanche 19 juin, elle va être encore dédoublée pour accueillir les isoloirs des départementales et des régionales.

Un investissement pour les communes

Installer tout le matériel électoral relève donc du casse-tête. Maryline, qui s'occupe de la salle, tire les tables d'un bout à l'autre de l'immense pièce. "On les met en longueur ou en largeur ? Par ce qu'on aura pas la place pour les assesseurs dans ce sens là." soupire celle qui met la main à la pâte dans ce bureau de vote depuis 15 ans. Finalement, les tables finissent par s'emboîter, comme si on jouait à Tétris. Un fléchage au sol, des barrières, des panneaux complètent le décors et indiquent le chemin dans ce labyrinthe électoral.

Mais le casse-tête a commencé bien avant l'installation la veille du scrutin. Il a fallu investir dans une urne supplémentaire, car il n'y avait que trois urnes à Mérignies, sauf qu'il en fallait 4 : deux par bureaux de votes. Christophe Delplanque indique avoir aussi acheté des isoloirs, soit un investissement total d'environ 1.500 euros pour la commune.