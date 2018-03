L'ambassade de France au Burkina Faso et l'institut français ont été visés par des attaques armées ce vendredi à Ouagadougou. Les attaques se répètent depuis 2016 mais peuvent-elles avoir raison du jumelage entre Laval et Garango ?

Laval, France

La France a été une nouvelle fois attaquée au Burkina Faso. Des coups de feu et une explosion visant ambassade de France, l'institut français et l'état-major des armées burkinabè à Ouagadougou. Quatre assaillants ont été neutralisés et la situation est sous contrôle explique le ministère des affaires étrangères. Après les attentats de janvier 2016 (30 morts) et août 2017 dans la capitale du Burkina Faso, Jean-Michel Ruche, président du jumelage entre Laval et la ville de Garango estime que ces événements peuvent nuire à la coopération entre les deux communes.

"Si l'on sollicite des fonds, il est plus difficile d'en mobiliser pour un pays où il y a un attentat ou un risque d'attentat, parce que les bailleurs de fonds peuvent être beaucoup plus réticents. Un autre exemple avec les échanges que nous avons eu il y a trois ans avec l'IUT de Laval et avec des étudiants d’un professeur de génie-biologie. Ces étudiants sont partis en stage à Garango mais les échanges ont été ensuite suspendus car un responsable d'université ne peut pas prendre la responsabilité d'emmener des jeunes dans un pays à risque, même s'il est faible."

Laval et la ville de Garango sont jumelées depuis 1974 et entretiennent des relations quotidiennes très fortes. Dernièrement le comité de jumelage a obtenu des fonds pour une maison de l'artisanat dans cette commune à 200 kilomètres au sud-est de Ouagadougou.