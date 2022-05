Burkini à Grenoble : Eric Piolle veut un mode de vie à l'anglo-saxonne, "venez comme vous êtes", dénonce le PS

Le Burkini sera-t-il autorisé dans les piscine municipales de Grenoble ? Réponse ce lundi 16 mai, lors d'un conseil municipal qui s'annonce agîté. La question fracture la gauche. Les socialistes vont voter contre. Leur cheffe de file, Cécile Cénatiempo, est l'invitée de France Bleu Isère.

Est-ce un progrès, ou une entorse à la laïcité ? Le conseil municipal de Grenoble doit débattre cet après-midi du règlement intérieur des piscines et donc du port du burkini, ce maillot de bain intégral, qui couvre le corps et la tête des femmes. La gauche grenobloise avance en ordre dispersé. L'opposition de gauche appelle même à manifester à 14h30 devant la métropole, où se déroule le conseil. La cheffe de file PS de l'opposition de gauche, Cécile Cénatiempo est l'invitée de France Bleu Isère ce mardi.

France Bleu Isère : Vous allez vous opposer à cette modification du règlement intérieur des piscines. En quelques mots, pour quelles raisons ça ne vous convient pas ?

Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la piscine est - et doit rester - un lieu de convivialité où les gens se rencontrent sans distinction. Et on pense que c'est important que ça reste comme ça. La deuxième raison, c'est que si ce soir le conseil municipal de Grenoble vote l'autorisation du port du burkini, ça va fragiliser tout un tas de femmes musulmanes qui aujourd'hui vont à la piscine avec des maillots que je qualifierais "d'ordinaires", qui y vont tranquillement et qui pourraient subir une certaine pression sociale pour porter le burkini. Et moi, ce sont ces femmes-là que je veux défendre aujourd'hui.

La mairie dit plutôt l'inverse. Elle estime qu'avec ce règlement, elle va permettre à des femmes qui portent le voile de venir à la piscine, donc d'être un peu plus inclusif. Vous n'êtes pas convaincue ?

Si, bien sûr. Mais d'un autre côté, ça va aussi mettre une pression sur certaines femmes qui, aujourd'hui, vont à la piscine de façon "naturelle", avec le maillot de bain qu'elles ont décidé de porter. Et une fois encore, ce sont ces femmes-là que j'ai décidé de défendre aujourd'hui.

Quand vous voyez certaines figures féministes de gauche qui ont marqué leur soutien à Eric Piolle, je pense par exemple à Caroline de Haas, soit Alice Coffin. Est ce que vous les comprenez, ces positions ?

Moi, je suis effaré quand je lis dans la presse que si le port du burkini est autorisé, les femmes musulmanes auraient leur place dans les piscines. Parce qu'aujourd'hui, elles sont dans les piscines, les femmes musulmanes. Et en disant ça, on les cantonne au burkini. Ça veut dire que si vous êtes une femme musulmane, pour aller à la piscine, vous n'aurez pas d'autre choix que mettre le burkini. Et ça, c'est un scandale.

Pourquoi ce qui est possible à Rennes - avec une mairie PS au passage - serait impossible à Grenoble ? Pour rappel, à Rennes, le burkini est autorisé depuis 2018...

Oui, et je rappelle aussi que ça s'est fait sans bruit parce que la maire de Rennes avait certainement moins besoin de notoriété que le maire de Grenoble... Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé à Rennes. Ce que je sais, c'est que si j'avais été conseillère municipale à Rennes, j'aurais voté contre et je me serais battue contre. Même avec une maire socialiste.

Le conseil municipal, qui débute à 15 h, est sans public. Vous le regrettez ?

Oui, on le regrette, parce qu'un conseil municipal c'est un moment important de la vie démocratique d'une ville. Il n'y a plus aucune raison sanitaire qui nous impose de le faire à huis clos. Le maire utilise la loi de 2020 pour se cacher et pour expliquer le huis clos. Mais je pense qu'aujourd'hui, vu la teneur des débats, il aurait été important d'avoir le public dans la salle.

Et ça ne vous dérange pas d'être dans le même "camp" sur ce coup-là qu'Alain Carignon et une partie de la droite ?

On est dans le même camp dans le sens où l'on vote tous contre. Mais je crois que les arguments qu'utilisent la droite et Alain Carignon ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on utilise au PS et à gauche en général.

Pourquoi, à votre avis, cette question enflamme-t-elle à ce point le débat ?

Parce qu'elle touche un des fondements de notre mode de vie à la française. Ce que nous propose Eric Piolle avec le burkini, c'est un mode de vie à l'anglo-saxonne où chacun viendrait comme il est. Vous savez, c'est le fameux slogan "Venez comme vous êtes" de McDonalds, où la liberté individuelle prime sur le collectif, chacun vient comme il est avec ses signes distinctifs, sans se soucier du vivre ensemble. Et ce n'est pas ma façon - ce n'est pas notre façon - de vivre ensemble en France.