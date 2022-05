Burkini à Grenoble : "La piscine, c'est comme la rue, vous pouvez porter un signe religieux", juge Éric Piolle

Journée à haut risque pour Eric Piolle : le conseil municipal de ce lundi 16 mai s'annonce explosif, avec le débat sur le règlement des piscines et le port du burkini. Eric Piolle veut en faire une question de droit et pas de laïcité. Le maire de Grenoble est l'invité de France Bleu Isère.

Le Burkini sera-t-il autorisé dans les piscine municipales de Grenoble ? Réponse ce lundi 16 mai, lors d'un conseil municipal qui s'annonce agité. Pour dénouer la tension ambiante, Éric Piolle tente de sortir de la question religieuse. Le maire de Grenoble était l'invité de France Bleu Isère, ce lundi matin.

Vous avez décidé, devant l'ampleur prise par la polémique, de ne pas accueillir de public cet après-midi, pourquoi ?

Éric Piolle : non, nous n'accueillons pas de public depuis le début du Covid, exactement dans les mêmes conditions que tous les derniers conseils municipaux. Et la publicité des débats est assurée sur internet.

Même au sein de votre majorité, il y a des voix discordantes. Craignez-vous d'être mis en minorité ?

Nous verrons, on va délibérer. Si nous avons porté cette délibération en conseil municipal, c'est que nous avons décidé à une large majorité à l'intérieur de la majorité, que c'était bon pour l'universalité de l'accès aux services publics.

On voit les fractures que fait naître ce débat au sein de la métropole, du conseil municipal, de la société... Le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce une question d'intérêt général que de modifier aujourd'hui le règlement des piscines de Grenoble ?

Oui, parce que nous voulons, avec une culture féministe, lutter contre les interdits vestimentaires contre les femmes. Donc nous voulons que des femmes puissent venir se baigner les seins nus comme les hommes. Nous avons une démarche de santé publique. Aujourd'hui, dans les piscines grenobloises, vous ne pouvez pas venir avec des maillots couvrants pour vous protéger du soleil. Et puis parce qu'il n'y a pas de raison de discriminer et d'interdire des maillots à la piscine pour toute autre raison que l'hygiène et la sécurité. Donc la piscine, c'est comme dans la rue, vous pouvez porter une kippa, une croix, un signe de la religion de votre choix, cela vous concerne, ça ne concerne pas l'État, ni le service public en général.

Mais qui vous a demandé cette modification du règlement des piscines ? Est ce qu'il y a seulement l'association Alliance citoyenne ?

Non, non, il y a plein d'autres personnes. Ce sont bien sûr toujours des cas particuliers, mais il y a des gens qui n'ont pas envie de montrer leur corps, parce qu'ils ont des cicatrices, il y a des transgenres également. Donc qu'on laisse chacun s'habiller librement.

Pourtant sur France Info ce matin, vous avez dit "il n'y a pas de demande sociale" ?

Si, il y a une demande de toutes ces catégories dont j'ai parlé. Il y a une demande de femmes qui en ont marre que leur corps soit traité comme un objet sexuel. Il n'y a pas particulièrement de demande de femmes en burkini. Il y a un petit collectif, elles ne sont pas très nombreuses. Et il y a plein de piscines en France où c'est autorisé, y compris d'ailleurs dans le Vercors.

Donc ce n'est pas seulement à la demande de l'Alliance citoyenne ?

Non le point d'entrée, au départ, c'est la santé : en 2018, alors qu'on prépare un plan canicule, celui-ci se heurte à notre propre règlement qui interdit de porter des maillots couvrants pour se protéger du soleil. Il y avait un deuxième point de départ qui était parallèle, qui était un combat féministe pour arrêter la sexualisation du corps des femmes.

Vous avez fait appel fréquemment dans ce dossier à l'État en disant que c'était à l'État de légiférer s'il fallait interdire certaines tenues dans les piscines. N'êtes-vous pas en train de régler un problème national par un règlement local ?

Non, parce que pour l'instant, ça relève des maires. Donc je prends mes responsabilités, notre équipe prend ses responsabilités. Ce que nous avons demandé, à l'échelle nationale, c'est que ce serait mieux que le ministère des Sports se prononce sur les règles d'hygiène et de sécurité dans les piscines, plutôt que chaque mairie fasse sa propre appréciation.

Sur la question de la laïcité, si on veut interdire le burkini parce que c'est un signe religieux, alors effectivement, j'ai dit à l'époque au Premier ministre Édouard Philippe que c'est à l'État de réglementer et de choisir s'il veut faire des piscines -ce que nous avons fait collectivement de l'école en 2004- à savoir un endroit où l'on ne peut pas porter de signes religieux ostensibles. Donc ça, c'est un débat national, effectivement, qui ne relève pas de la mairie de Grenoble.