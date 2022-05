Burkini à Grenoble : "On va créer 2 catégories de femmes, les pudiques et les impudiques", craint Henri Touati

La polémique sur le burkini n'en finit pas de monter à Grenoble, en amont du prochain conseil municipal, le 16 mai, qui doit modifier le règlement des piscines. Les opposants se mobilisent, notamment Henri Touati, qui a lancé une pétition contre ce maillot couvrant.

La date semble cochée par beaucoup dans l'agenda : le conseil municipal de Grenoble se penchera le 16 mai prochain sur le règlement des piscines, et sur l'autorisation par conséquent du burkini. Ce maillot couvrant déchaîne les passions. Une pétition contre le burkini a notamment été lancée par le Grenoblois Henri Touati, créateur du festival des Arts du Récits. Elle rassemble pour le moment 1.500 signatures.

Il y a quelques mois, je recevais Naëm Bestandji, pour son livre contre le voile. Aujourd'hui c'est vous sur le burkini. A chaque fois, ce sont des hommes qui disent aux femmes comment elles doivent s'habiller. N'est-ce un peu patriarcal ?

Non le groupe des initiateurs de cette pétition est constitué autant de femmes que d'hommes, avec des gens très différents les uns des autres, des citoyens et des citoyennes qui se retrouvent autour de valeurs républicaines et laïques. Et surtout autour de l'idée qu'il y a une expression nécessaire sur cette question, autre que celle qu'on entendait jusqu'à maintenant.

Et qu'est-ce qui vous pose problème dans le fait que des femmes souhaitent se couvrir à la piscine ?

Le fait que des femmes souhaitent se couvrir n'est pas un problème en soi. La question est plutôt de savoir pourquoi ça arrive au conseil municipal, qui doit se positionner comme une institution forte pour rappeler ce qui libère les femmes. Et aujourd'hui, le voile n'est pas un élément de libération. C'est plutôt un élément de soumission au patriarcat, aux hommes, aux pères, aux frères, aux prédicateurs. C'est à ça qu'on donne son accord. Contrairement à ce qui est dit actuellement, ce n'est pas du tout un outil de libération, c'est le contraire.

Eric Piolle dit ce n'est pas une question religieuse, c'est une question d'égalité. Selon lui, il faut que les femmes puissent venir seins nus ou en burkini à la piscine. Qu'est-ce que vous en pensez ?

Moi je pense que c'est un détournement de la question de la liberté, de la libération des femmes. On ne peut pas s'inscrire dans ce débat-là sans remonter à la source de ce qu'est le voile et ce qu'il porte comme idéologie. Il est d'abord une idéologie sexiste qui considère que les femmes doivent être pudiques. Donc ça veut dire qu'il va y avoir dans les piscines des femmes pudiques et impudiques, encore plus celles qui auront les seins nus. Donc on va créer des catégories de gens.

Le risque est réellement de voir s'installer un système dans la société où l'on reconnaît cette soumission comme un élément de libération, alors que c'est l'inverse. Et aujourd'hui, il faut se battre pour faire reculer cette vision des choses. Moi, j'ai beaucoup travaillé en Algérie et je sais à quel point les femmes en Algérie se battent pour ne pas porter le voile quand elles le peuvent. Et c'est très important.

Est-ce que vous n'avez pas peur d'être instrumentalisé par la droite, notamment par Laurent Wauquiez ? Il annonce que les subventions régionales seront gelées en cas d'autorisation.

C'est un vrai scandale la façon dont il intervient dans ce débat-là, avec sa force de frappe que sont les subventions. Cela fait déjà deux mois, ils ont supprimé les subventions à Lyon, à Grenoble, etc... et donc ça n'a pas de lien direct avec le burkini. C'est vraiment la volonté de frapper au portefeuille, dans une vision très politique. Donc on se sent pas du tout d'accointances avec cette vision.

Le burkini pourrait être autorisé à l'occasion du conseil municipal du 16 mai. Vous allez faire quoi d'ici là ?

D'abord je ne sais pas s'il va être autorisé. J'espère que le vote du conseil municipal sera négatif, ce qui n'est pas impossible aujourd'hui. Le débat est ouvert et il y a un certain nombre d'élus, que ce soit de gauche ou d'ailleurs, qui pensent voter contre. Et ça, c'est très important quand même. C'est l'enjeu du 16 mai et on espère que ça va être le cas.

Et puis ce soir [ce mercredi soir], on organise une conférence avec Razika Adnani, écrivaine, philosophe et islamologue, qui a publié une lettre ouverte à Eric Piolle il y a déjà deux mois. C'est à la salle rouge, 15 Rue des Arts et Métiers à Grenoble.