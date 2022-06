Burkini interdit dans les piscines de Grenoble : Eric Piolle "respecte la décision" du Conseil d'Etat

Après l'interdiction du burkini dans les piscines de Grenoble par le Conseil d'Etat ce mardi, Eric Piolle, le maire de Grenoble, a réagi en direct sur France Bleu Isère. Il dit "respecter cette décision" mais explique que le Conseil d'Etat lui a prêté des "intentions" qu'il n'avait pas.

Pas de burkini autorisé dans les piscines de Grenoble, c'est désormais officiel. Le Conseil d'Etat, la plus haute juridiction, a rendu sa décision hier et va dans le sens du tribunal administratif de Grenoble : il suspend l'autorisation de ce maillot de bain couvrant, et surtout de sa jupette, dans les piscines grenobloises, au titre du principe de neutralité dans les services publics. Une décision qu'Eric Piolle dit "respecter" ce mercredi matin sur France Bleu Isère.

France Bleu Isère : Eric Piolle, vous regrettez que le Conseil d'Etat vous prête des intentions que vous n'avez pas. C'est-à-dire ?

Eric Piolle : Ce qui est important, c'est que le Conseil d'État rappelle sa jurisprudence de 2016 et rappelle qu'on ne peut pas interdire le burkini juste comme ça pour des raisons religieuses. Il rappelle également que le service public peut s'adapter et c'est notamment ce qui est fait dans les cantines scolaires. Là, il juge que la dérogation que nous avons mise en place pour qu'on puisse porter des jupettes sous les fesses jusqu'à la mi-cuisse est excessive. Donc c'est sur cette petite partie-là, ça peut paraître étonnant pour tout le monde, que se fait le débat. Mais on a montré devant le Conseil d'État qu'il existe aujourd'hui plein de maillots qu'on peut acheter à Décathlon, sans vouloir faire de publicité, avec des jupettes. Certains ont envie de cacher leur corps et c'est leur droit. Et par contre, il ne retoque pas le fait qu'on puisse maintenant porter des tenues longues, couvrantes, qui correspondent quand même à notre règlement même retoqué.

Mais vous ne pouvez pas nier qu'il y avait bien une demande religieuse ?

Oui, il y avait trois volets dans notre requête. D'abord, c'était l'égalité femmes-hommes, que les femmes et les hommes aient le même règlement et donc que les femmes puissent également être seins nus si elles le souhaitent. Aujourd'hui, les hommes peuvent être seins nus mais, si les femmes le sont, la jurisprudence en France considère que ça peut être de l'exhibition sexuelle. Je suis contre cela, je suis pour l'égalité femmes-hommes. Il y avait une deuxième dimension qui était la santé. En 2012, quand le règlement a été changé pour interdire le burkini, on a interdit par la même occasion les maillots anti-UV et on voit bien, avec les canicules, l'exposition au soleil, les allergies au soleil, les cancers, que c'est nécessaire. Et il y avait un troisième volet, de fait, qui est que je suis universaliste, attaché à la loi de 1905 et donc à la liberté de pratique de culte.

Pour vous, ça n'était pas contradictoire avec la laïcité ?

Pas du tout. C'est ce que je dis quand je dis qu'ils nous prêtent des intentions, c'est que la dérogation sur la jupette n'avait pas de spécificité pour le burkini, mais en fait avait une spécificité pour plein d'autres maillots.

Cette décision du Conseil d'Etat concerne un article du règlement des piscines. Il reste la plus grande partie de ce règlement qui s'applique. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez réécrire ce bout d'article qui a été retoqué ou est-ce que vous laissez les choses comme ça ?

Non, déjà, parce qu'il y a un recours sur le fond. Là, c'était un référé procédure d'urgence. Ensuite, parce que depuis le 1ᵉʳ juin, nous avons pris acte déjà de la décision du tribunal administratif et donc le nouveau règlement s'applique. On a juste supprimé la partie sur les jupettes. Donc vous ne pouvez pas arriver avec une jupette qui soit non près du corps, c'est-à-dire qui soit sous vos fesses et jusqu'à la mi-cuisse. Bon, c'est comme ça, mais ça veut dire que vous pouvez quand même venir à la piscine de Grenoble aujourd'hui avec des maillots anti-UV et des maillots couvrants pour quelque raison que ce soit.

Mais on a compris que le Conseil d'Etat ne vous a pas fait changer d'avis, en tout cas sur l'article retoqué...

Je respecte la décision. C'est la plus haute juridiction donc c'est évidemment important. Il nous prête des intentions qui ne sont pas les nôtres et il retoque 10 centimètres de jupette. Nous en prenons acte.